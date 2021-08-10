Путин де-факто оккупировал Азовское море и готовит переброску ядерного оружия в Крым - Мининтеграции

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия планирует разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие и полностью милитаризовала Черное море.

Об этом он сказал во время встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом в США.

По словам министра, официальная Москва уже де-факто оккупировала Азовское море, в планах - разворачивание ядерного вооружения в Крыму.

"Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2", — Резников также отметил, что из-за Северного потока-2 под давлением России окажутся страны Балтии и Польша.

Выход из положения Резников видит в санкциях против Северного потока-2 и расширении сил ПВО, возможно с привлечением американских подразделений. По словам министра, украинское законодательство это позволяет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Северный поток-2" будет готов через несколько недель.