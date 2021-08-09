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Осталось немного: в РФ рассказали, когда будет закончен "Северный поток-2"

Осталось немного: в РФ рассказали, когда будет закончен "Северный поток-2"
10:46 Сегодня Телеграф

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о том, что остались считанные недели до финиша строительства газопровода "Северный поток-2".

Так, согласно интервью дипломата для "Известий", заявления США и Германии никак не могут повлиять на работы, так как эти страны якобы не подписывали никаких соглашений. И, исходя из этого, строительные работы на "Северном потоке-2" уже заканчиваются, и газопровод вот-вот запустят.

Впрочем, и главы США и Германии, и источники не раз заявляли о том, что соглашения между странами все же существуют.

Так, заключение сделки между Джо Байденом и Ангелой Меркель по поводу "Северного Потока-2" породило много разговоров о том, как же Германия должна будет реагировать в случае, если Россия все таки будет использовать свой трубопровод в качестве геополитического оружия. А недавняя статья на сайте "Bloomberg" рассказывает о некоторых нюансах сложившейся ситуации, и "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Также мы писали о том, что несмотря на то, что российский газопровод "Северный поток 2", скорее всего, будет достроен, в "Нафтогазе" не оставляют надежд на то, что работать он не будет. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 595

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Германия, США, Россия, Северный поток-2.
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