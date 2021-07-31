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"Война не проиграна": Витренко рассказал, как Украина может блокировать "Северный поток 2"

"Война не проиграна": Витренко рассказал, как Украина может блокировать "Северный поток 2"
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Несмотря на то, что российский газопровод "Северный поток 2", скорее всего, будет достроен, в "Нафтогазе" не оставляют надежд на то, что работать он не будет. 

Соответствующими мыслями поделился глава правления компании Юрий Витренко в интервью Радио Свобода

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против "Северного потока-2" продолжается", - сказал он. 

Он отметил, что газопровод будет достроен, однако не факт, что он заработает. 

По его словам, для Украины сейчас важно чтобы газ не шел через "Северный поток 2" и Киев работает над тем, чтобы он не был сертифицирован. 

Для этого, говорит Витренко, необходимо доказать, что газопровод находится под контролем "Газпрома" и российского президента Владимира Путина. Это необходимо, поскольку законы ЕС запрещают одному лицу или группе лиц держать под контролем добычу и поставку газа. 

Он указал, что это же было прописано в совместном заявлении США и Германии

"Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона", - добавил Витренко. 

Как сообщалось ранее, в США группа сенаторов-республиканцев потребовали от администрации президента Джо Байдена ужесточить санкции против "Северного потока 2".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Нафтогаз, Юрий Витренко, Северный поток-2.
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