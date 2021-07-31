"Война не проиграна": Витренко рассказал, как Украина может блокировать "Северный поток 2"

Несмотря на то, что российский газопровод "Северный поток 2", скорее всего, будет достроен, в "Нафтогазе" не оставляют надежд на то, что работать он не будет.

Соответствующими мыслями поделился глава правления компании Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против "Северного потока-2" продолжается", - сказал он.

Он отметил, что газопровод будет достроен, однако не факт, что он заработает.

По его словам, для Украины сейчас важно чтобы газ не шел через "Северный поток 2" и Киев работает над тем, чтобы он не был сертифицирован.

Для этого, говорит Витренко, необходимо доказать, что газопровод находится под контролем "Газпрома" и российского президента Владимира Путина. Это необходимо, поскольку законы ЕС запрещают одному лицу или группе лиц держать под контролем добычу и поставку газа.

Он указал, что это же было прописано в совместном заявлении США и Германии.

"Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона", - добавил Витренко.

Как сообщалось ранее, в США группа сенаторов-республиканцев потребовали от администрации президента Джо Байдена ужесточить санкции против "Северного потока 2".