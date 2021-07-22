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Байден раскрыл будущее "Северного потока-2" и предписания для Украины

Байден раскрыл будущее "Северного потока-2" и предписания для Украины
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден сделал заявление о том, что на данном этапе реализации проект "Северный поток-2" уже не остановить.

Слова американского лидера цитирует CNN.

По словам Байдена, российский газопровод готов на 99%. Президент рассказал общественности о плодотворных дискуссиях с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые завершились обязательствами. Мол, Германия и США уже разрабатывают предписания, которые предусматривают, что если на самом деле Россия намеренно причинит вред Украине или другим странам, то ответит за это сполна.

Отметим, что в среду, 21 июля, США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. Однако наши политики выступили категорически против.

Напомним, украинские нардепы, обращаясь к США и ЕС, а также спикер ВРУ Дмитрий Разумков обнародовали заявления по поводу недопустимости запуска "Северного Потока-2". Политики убеждены, что "демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Германия, США, Украины, Джо Байден, Северный поток-2.
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