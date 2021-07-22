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Спикер Рады и нардепы открыто выступили против "Северного потока-2": чего хотят от США и ЕС

Спикер Рады и нардепы открыто выступили против "Северного потока-2": чего хотят от США и ЕС
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф

Украинские нардепы, обращаясь к США и ЕС, обнародовали совместное заявление по поводу недопустимости запуска "Северного Потока-2".

Текст документа, который уже подписали десятки избранников народа, опубликовали на сайте Верховной Рады. 

Так, нардепы призывают Штаты и Германию остановить строительство и дальнейшее введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2". Политики убеждены, что "демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей". Украина, по словам нардепов, это демонстрирует каждый день, защищая Восточный фланг Европы.

Депутаты уверяют, что российский проект не так выгоден для Европы, как преподносится. Мол, с украинской газотранспортной системой можно увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза.

Вместе с тем, на сайте Рады появилось и открытое письмо спикера ВРУ Дмитрия Разумкова его коллеге из Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 

В своем обращении Разумков также выступает против строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по мнению спикера, Россия использует как инструмент гибридной войны, угрожая энергетической безопасности всей Европы.

Разумков убежден, что таким образом РФ хочет сделать Европу зависимой.

"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - заявил в открытом письме Дмитрий Разумков, призывая Конгресс США последовательно продолжать политику санкций против людей, связанных с "Северным потоком - 2".

Напомним, администрация Байдена призывает украинских политиков не критиковать будущее соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Если же молчание Киева по данному вопросу будет нарушено, под угрозой могут оказаться двусторонние отношения с Вашингтоном.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

ЕС, США, ВРУ, Россия, Обращение, Северный поток-2, Дмитрий Разумков.
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