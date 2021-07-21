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Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен

Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф

Администрация Байдена призывает украинских политиков не критиковать будущее соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Если же молчание Киева по данному вопросу будет нарушено, под угрозой могут оказаться двусторонние отношения с Вашингтоном.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на людей, приближенных к переговорам.

Сообщается, что официальные лица США просят украинских коллег не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии. Также известно, что американцы пытаются успокоить ключевого регионального партнера в Украине, который понесет наибольшие потери от окончательного завершения строительства трубопровода, а также восстановить испорченные отношения США с Германией, которая поддерживает "Северный поток-2". 

Тем временем Киев остается категорически против данного проекта. Источник Politico, который является приближенным к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Украины заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации. 

Впрочем, по информации WSJ, которое ссылается на источники в Вашингтоне и Берлине, после сложных переговоров США и Германия все же пришли к согласию в вопросе укладки газопровода "Северный поток-2" и планируют объявить об этом уже сегодня. С

оглашение между США и Германией якобы состоит из четырех пунктов. Согласно одному из них, Германия и США инвестируют $50 млн в украинскую инфраструктуру "зеленых" технологий.

Напомним, советник Госдепа США Дерек Чолле 20-21 июля посетит Киев, а 21-23 июля – Варшаву. В планах США – укрепить стратегическое значение отношений с Украиной и Польшей, обсудить ситуацию с трубопроводом "Северный поток-2" и энергетической безопасностью в целом, а также – текущие реформы и противодействие российской агрессии. Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов рассказал "Телеграфу", чего ожидать от данного визита, в том числе в ракурсе финансовой компенсации Украине газотранспортных потерь.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Германия, США, Вашингтон, Россия, Соглашение, Северный поток-2.
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