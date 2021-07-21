Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья
В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья
Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос
Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос
"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв
"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином

Получит ли Киев выговор за угрозы западным партнерам? Прогнозы по визиту советника Госдепа США в Украину

Получит ли Киев выговор за угрозы западным партнерам? Прогнозы по визиту советника Госдепа США в Украину
07:12 Сегодня Телеграф

Советник Госдепа США Дерек Чолле 20-21 июля посетит Киев, а 21-23 июня – Варшаву. В планах США – укрепить стратегическое значение отношений с Украиной и Польшей, обсудить ситуацию с трубопроводом "Северный поток-2" и энергетической безопасностью в целом, а также – текущие реформы и противодействие российской агрессии.

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов рассказал "Телеграфу", чего ожидать от данного визита, в том числе в ракурсе финансовой компенсации Украине газотранспортных потерь.

"Посещение советником Государственного департамента США Дереком Чолле Украины и Польши – это звенья одной дипломатической цепи. Цель – не только в очередной раз продемонстрировать поддержу, но и сгладить углы краеугольного камня, коим остается тема строительства и запуска обходного газопровода "Северный поток-2", который уже находится на стадии завершения. По этому поводу на прошлой неделе уже состоялись две важные встречи. Сперва был визит Владимира Зеленского в Германию и его встреча с канцлером Ангелой Меркель. А потом уже Меркель совершила визит в США, где общалась с главой Белого дома Джозефом Байденом", – напоминает Алексей Воронцов.

По его словам, во время первой встречи Зеленский пытался уговорить Меркель остановить проект. Судя по весьма блеклой пресс-конференции и релизам по итогам – не удалось. А вот в США, похоже, произошли определенные подвижки. Но тоже не в сторону остановки СП-2.

Дерек Чолле

"На совместной с Байденом пресс-конференции большое внимание, после климатических соглашений, уделялось украинскому вопросу. Меркель, говоря о защите экономических интересов нашей страны, подчеркнула важность сохранения статуса Украины как газотранспортной державы, несмотря на попытки РФ противостоять этому. Байден, отвечая на вопрос журналиста по поводу проекта "Северный поток-2" отметил, что его позиция соизмерима с позицией Германии. И напомнил, что пришел к власти, когда газовый проект в обход Украины уже находился на стадии завершения на 95%. Поэтому он готов поддержать и Германию, заинтересованную в проекте, и Украину, по которой бьет СП-2. Что это значит, если перевести на доступный язык? А то, что Германия в первую очередь защищает свои собственные экономические интересы и борется за энергетическую безопасность. США – свои, делая всё, чтобы наладить отношения с ЕС, подорванные при президентстве Трампа. И санкции против важного для Германии проекта точно не способствовали бы улучшению отношения. Потому их ослабили", – поясняет эксперт.

При этом, подчеркивает он, руководители двух ведущих держав дают сигнал о том, что экономические потери украинской ГТС будут так или иначе компенсированы. И, конечно, они готовы защищать территориальную целостность Украины.

"Думаю, эти месседжи и передаст Киеву Дерек Чолле. Впрочем, не только их, – говорит Алексей Воронцов. – Будут говорить и о реформах, и о безопасностных вопросах, и о геополитических метаниях, которыми стал в последнее время угрожать западным партнерам Киев. Советник департамента США выступает в данном случае в качестве эмиссара, который намерен детально донести позицию американской администрации до руководства Украины. Он-то донесет. Вопрос – воспримут ли ее в Офисе президента Украины".

Напомним, в США состоялась встреча главы Белого дома Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперт подвел итоги встречи и озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 424

Все по теме:

Украина, США, Госдеп США, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
02 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
03 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
04 Люди застряли в метро по грудь в воде: в Китае за час выпало 200 мм осадков (видео)
05 На пляже в Харькове педофил посреди дня приставал к восьмилетней девочке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелявший на &quot;чеченской свадьбе&quot; под Одессой вышел на свободу
Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу
Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь