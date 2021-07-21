Получит ли Киев выговор за угрозы западным партнерам? Прогнозы по визиту советника Госдепа США в Украину

Советник Госдепа США Дерек Чолле 20-21 июля посетит Киев, а 21-23 июня – Варшаву. В планах США – укрепить стратегическое значение отношений с Украиной и Польшей, обсудить ситуацию с трубопроводом "Северный поток-2" и энергетической безопасностью в целом, а также – текущие реформы и противодействие российской агрессии.

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов рассказал "Телеграфу", чего ожидать от данного визита, в том числе в ракурсе финансовой компенсации Украине газотранспортных потерь.

"Посещение советником Государственного департамента США Дереком Чолле Украины и Польши – это звенья одной дипломатической цепи. Цель – не только в очередной раз продемонстрировать поддержу, но и сгладить углы краеугольного камня, коим остается тема строительства и запуска обходного газопровода "Северный поток-2", который уже находится на стадии завершения. По этому поводу на прошлой неделе уже состоялись две важные встречи. Сперва был визит Владимира Зеленского в Германию и его встреча с канцлером Ангелой Меркель. А потом уже Меркель совершила визит в США, где общалась с главой Белого дома Джозефом Байденом", – напоминает Алексей Воронцов.

По его словам, во время первой встречи Зеленский пытался уговорить Меркель остановить проект. Судя по весьма блеклой пресс-конференции и релизам по итогам – не удалось. А вот в США, похоже, произошли определенные подвижки. Но тоже не в сторону остановки СП-2.

"На совместной с Байденом пресс-конференции большое внимание, после климатических соглашений, уделялось украинскому вопросу. Меркель, говоря о защите экономических интересов нашей страны, подчеркнула важность сохранения статуса Украины как газотранспортной державы, несмотря на попытки РФ противостоять этому. Байден, отвечая на вопрос журналиста по поводу проекта "Северный поток-2" отметил, что его позиция соизмерима с позицией Германии. И напомнил, что пришел к власти, когда газовый проект в обход Украины уже находился на стадии завершения на 95%. Поэтому он готов поддержать и Германию, заинтересованную в проекте, и Украину, по которой бьет СП-2. Что это значит, если перевести на доступный язык? А то, что Германия в первую очередь защищает свои собственные экономические интересы и борется за энергетическую безопасность. США – свои, делая всё, чтобы наладить отношения с ЕС, подорванные при президентстве Трампа. И санкции против важного для Германии проекта точно не способствовали бы улучшению отношения. Потому их ослабили", – поясняет эксперт.

При этом, подчеркивает он, руководители двух ведущих держав дают сигнал о том, что экономические потери украинской ГТС будут так или иначе компенсированы. И, конечно, они готовы защищать территориальную целостность Украины.

"Думаю, эти месседжи и передаст Киеву Дерек Чолле. Впрочем, не только их, – говорит Алексей Воронцов. – Будут говорить и о реформах, и о безопасностных вопросах, и о геополитических метаниях, которыми стал в последнее время угрожать западным партнерам Киев. Советник департамента США выступает в данном случае в качестве эмиссара, который намерен детально донести позицию американской администрации до руководства Украины. Он-то донесет. Вопрос – воспримут ли ее в Офисе президента Украины".

Напомним, в США состоялась встреча главы Белого дома Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперт подвел итоги встречи и озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2".