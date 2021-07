Американские сенаторы требуют от администрации Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"

Группа сенаторов республиканцев в США написала письмо на имя американской министра финансов Джаннет Йеллен с угрозами блокировать кандидатов в Казначейство, если позиция страны по "Северному потоку-2" не ужесточится.

Об этом сообщает Вloomberg.

Письмо подписали 12 республиканцев - все члены банковского комитета Сената от этой партии. В письме идет речь о том, что "Северный поток-2" вредит национальной безопасности США.

"В случае завершения этот проект усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", - сказано в заявлении.

Они требуют новых санкций для проекта.

Не только республиканцы, но и многие представители демократической партии не довольны решением президента США Джо Байдена по газопроводу. Председатель Комитета по международным отношениям Боб Менендес прокомментировал, что не поддерживает этот выбор.

I remain opposed to the Nordstream 2 pipeline, which will negatively impact the security of Ukraine & Europe. I still believe it should be stopped. The agreement with Germany may mitigate some of these challenges posed by NS2, but it falls short. https://t.co/mjdSldJLQM

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 22, 2021