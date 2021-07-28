Почему Байден позволяет Путину побеждать?

Этим летом любимый проект Владимира Путина, газопровод "Северный поток-2" стоимостью 11 млрд долларов, был одобрен Белым домом и канцелярией Германии вопреки воле Европейского союза, НАТО, энергетической политики ЕС, Конгресса США и соседей Германии.

Дайан Фрэнсис, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, главный редактор "National Post" в Канаде, профессор "Школы менеджмента Теда Роджерса" при Университете Райерсона и автор десятка книг, в своей статье на сайте “Atlantic Council” поделился своими мыслями о том, есть ли логика в действиях Соединенных Штатов в отношении России. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом его замечаний.

Очень странно, что они подписали мягкое соглашение, чтобы держать Россию в подчинении и не позволять ей оказывать давление на Украину или Европу в результате своей энергетической монополии, но не потребовали от России его подписания. Другими словами, сделка не подлежит исполнению.

Это шокирующее дипломатическое развитие расстраивает тех из нас, кто поддержал усилия Украины по окончательному освобождению от коррупции в советском стиле, а также российских олигархов и их марионеток. Тысячи людей вложили средства в помощь украинцам в демократизации и реформировании своего правительства, чтобы стать полноправными членами европейского сообщества. Некоторые погибли в борьбе за это.

Для людей, понимающих суть вопроса, эта неудача не может не вызывать чувство разочарования. Это опасный поворот событий и он в крайней степени сбивает с толку.

Белый дом проигнорировал стандартные санкции, призванные остановить строительство трубопровода. Он подписал эту "сделку" с уходящим режимом в Германии. Ведь уже в обозримом будущем произойдут выборы, и новые политики займут их место. Хуже того, он был подписан всего через несколько дней после того, как Путин выпустил манифест из 6 тыс слов, в котором объявил, что Украина не является суверенным государством, а является частью России. Документ был пугающим и читался как фактическое объявление войны.

К сожалению, заставить Россию или Соединенные Штаты согласиться на что-либо, касающееся благополучия Украины, невозможно. В декабре 1994 года три ядерные державы - Российская Федерация, Великобритания и США - подписали Будапештский меморандум, который гарантировал неприкосновенность границ Беларуси, Казахстана и Украины. Это было необходимо, чтобы убедить эти три страны добровольно отказаться от ядерного оружия после распада Советского Союза.

Но в 2014 году, после того, как демократическое восстание в Украине свергло Виктора Януковича, коррумпированного президента, ставленника Путина, Россия нарушила границы Украины и организовала вторжение и оккупацию 7,2% территории Украины. Скрываясь за доверенными лицами, Путин утверждал, что эти захваты были результатом сепаратистских восстаний русских, которые жили в Украине.

Никого не обманули "зеленые человечки" и так называемые "сепаратисты", но никто из подписавших Будапештский меморандум не сдержал своих обещаний, никто не вмешался. Были сказаны сильные слова, Россию в конечном итоге выгнали из тогдашней "восьмерки", но Москва оставалась частью Совета Безопасности, а также Организации Объединенных Наций. Подобным образом, союзники быстро выгнали Советский Союз из Лиги Наций в декабре 1939 года за его агрессию против Финляндии в рамках пакта с Германией.

И снова продолжается та же "Большая игра". Россия и Германия с помощью отвлеченных и все более изоляционистских Соединенных Штатов попирают Европу и игнорируют желания национальных государств Центральной и Восточной Европы и Балтии. С 2014 года Украина несет расходы на поддержку своих вооруженных сил (по численности в Европе уступающих только Франции) для защиты восточной стены Европы от вторжения могущественных вооруженных сил Путина. На данный момент 14 тыс человек погибли, 1,3 млн украинцев были вынуждены статье переселенцами из-за оккупации, а промышленный центр страны был разграблен и разрушен. Ущерб оценивается в 30 млрд долларов.

И снова Украина, Польша и другие страны не могут полагаться на других для защиты и должны сформировать альянс внутри Германии, чтобы помешать окончательному завершению строительства трубопровода - через суды, средства массовой информации и политическую систему, - а также яростно бороться в Брюсселе против чрезмерного доминирования России на рынке, что теперь становится возможным благодаря ее трубопроводу.

Ясно, что Государственному департаменту США и Совету национальной безопасности не хватает знаний о России или масштабах ее недоброжелательности в регионе и за его пределами. И это упущение беспокоит европейцев, ведь Путин разжигает проблемы в Африке, Америке, Черноморском регионе, Центральной Азии и Ближнем Востоке.

Они также не понимают, что Украина - с ее сельским хозяйством, ресурсами и технологиями - является ключом к хищничеству Путина. Покойный эксперт по России Збигнев Бжезинский лучше всего резюмировал ее значение для Европы и Запада: "С Украиной Россия - это империя, а без нее Россия - бедная восточноевропейская страна".

Путин грыз свою добычу и чуть не объявил войну. Трагедия в том, что Соединенные Штаты и Германия теперь предоставили ему трубопровод с огромным денежным потоком, который пойдет на финансирование его завоеваний.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Путин очень зол на Зеленского из-за домашнего ареста близкого к Путину политика Виктора Медведчука.