Германия не будет перекрывать "Северный поток-2", что бы там не начудила Россия: важная для Украины статья Bloomberg

Заключение сделки между Байденом и Меркель по поводу "Северного Потока-2" породило много разговоров о том, как же Германия должна будет реагировать в случае, если Россия все таки будет использовать свой трубопровод в качестве геополитического оружия.

Недавняя статья на сайте "Bloomberg" о некоторых нюансах сложившейся ситуации. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Президент России Владимир Путин сталкивается с проблемами и новыми возможностями как к востоку, так и к западу от России.

Так, например, в соседней Белоруссии президент Александр Лукашенко становится все более зависимым от России, поскольку его репрессии против протестующих усиливают его изоляцию от Запада после спорных президентских выборов.

После того, как президент Джо Байден дал понять на заседании Белого дома на прошлой неделе, что США поддерживают находящуюся в изгнании лидера оппозиции Светлану Тихановскую, Лукашенко в пятницу, 30 июля, заявил, что без колебаний позовет российские войска в Беларусь для поддержания порядка в случае необходимости. Об этом сообщает государственная служба новостей "Белта".

Это то, что Путин хочет услышать, поскольку Москва подчеркивает свою решимость не потерять контроль над Беларусью, как это случилось в Украине.

Европа тоже предлагает Путину как потенциал, так и риски.

В связи с тем, что Ангела Меркель вскоре уйдет в отставку, Кремль рассматривает Анналену Баербок, кандидата от зеленых на пост канцлера на сентябрьских выборах в Германии, как угрозу своим интересам из-за ее воинственного отношения к России. Как и в США, в Германии предполагаемое вмешательство России в выборы может вызвать политическую реакцию.

Однако, как сообщает Патрик Донахью, официальные лица в Германии могут не перекрыть газопровод "Северный поток - 2", если Россия попытается использовать его в качестве геополитического оружия. Это говорит о том, что договоренность Меркель с Байденом о наказании России в этом случае может оказаться беззубой.

Между тем, паника в центральноазиатских республиках, вызванная быстрым наступлением талибов в Афганистане, привела к тому, что они обратились к Москве с мольбой о помощи в обеспечении безопасности своих границ.

На фоне самых жестоких репрессий против давних критиков внутри страны, сейчас, незадолго до парламентских выборов, Кремль оправдывает свои действия тем, что представляет Россию в окружении внешних угроз.

На самом деле стечение обстоятельств создает для Путина необычайно благоприятные условия для продвижения своих зарубежных интересов.

Другая статья на том же сайте, ссылается на слова официальных лиц Берлина, знакомых с планами, о том, что Германия не намерена закрывать "Северный поток - 2", если Владимир Путин попытается использовать злополучный трубопровод в качестве геополитического оружия.

Вместо того чтобы нацеливаться на прямые газовые связи с Россией, правительство сосредоточится на санкциях в масштабах всего ЕС, что является более сложным путем возмездия против Кремля, заявили официальные лица, попросившие не называть их имени, поскольку обсуждения носят частный характер.

Президент США Джо Байден пытался заставить немцев принять ответные меры, если Путин хотел воспользоваться трубопроводом для подрыва Украины. Представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана принять меры в случае неправильного использования трубопровода, но отказался сообщить дополнительные сведения.

Замечания официальных лиц могут укрепить критиков Байдена в Конгрессе, которые говорят, что они привлекли внимание к спорам. На этой неделе республиканцы в Сенате пригрозили заблокировать двух кандидатов в казначейство от Байдена, если администрация не возобновит санкции, направленные на торможение проекта. Боб Менендес, председатель комитета сената по международным отношениям от Демократической партии, заявил на прошлой неделе, что соглашения не удалось достичь и что "Северный поток-2" "необходимо остановить".

Поскольку 1230-километровая линия завершена на 99%, а остальная часть будет завершена в августе, всеобщее внимание следует переключить на то, что произойдет, когда начнется подача газа, и если Путин захочет закрыть транзит через Украину. Если это произойдет, то экономическая дорога жизни для бывшей советской республики будет перерезана.

Такой подход Берлина, вероятно, сохранится даже после того, как Меркель покинет свой пост после выборов 26 сентября. Поддержка российского трубопровода распространяется по всему политическому спектру, в то время как юридические вопросы усложняют любые целенаправленные действия.

Армин Лашет, лидер христианских демократов после Меркель, мало отклонился от политики канцлера, что касается проекта ПАО "Газпром", а социал-демократы в то же время в значительной степени поддержали энергетическое партнерство с Россией.

Представитель Зеленых впервые претендующий на пост канцлера оказался в стороне от политического мейнстрима. Кандидат от партии Анналена Бербок возмутила Кремль своим категорическим противодействием проекту.

Во время визита в Вашингтон 15 июля Меркель подвела черту против усилий США по обеспечению жесткого обязательства Германии нанести ответный удар России в случае злонамеренных действий. Канцлер ясно дала понять, что ее приоритетом является решение ЕС, которое потребует консенсуса между 27 странами-членами.

На вопрос после встречи, включают ли ее варианты закрытие трубопровода, Меркель ответила: "У нас есть ряд инструментов, которые мы можем реализовать, но они будут реализованы на европейском уровне, а не на уровне отдельного государства Германии".

Меркель утверждала, что европейская угроза санкций является эффективным сдерживающим фактором для Путина. После аннексии Россией Крыма в 2014 году, Европейский союз ввел более широкие санкции и более целенаправленные меры после отравления и заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального.

"Это не означает, что мы полностью беззащитны с нашей стороны", - заявила Меркель журналистам на пресс-конференции 22 июня.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может сохранить транзит газа из РФ после 2024 года и что для этого нужно сделать.