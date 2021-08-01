Преемник Меркель угрожает России санкциями из-за Украины

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую в ФРГ коалицию, Армин Лашет пригрозил России новыми санкциями в случае, если и с помощью газопровода "Северный поток-2" будут давить на Украину.

Как передает DW, в одном из интервью политик рассказал, что в настоящее время повода для отмены ограничительных мер Евросоюза против России нет.

По его мнению, введение новых санкций позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитического оружия.

Кроме того, Лашет уверен, что преданность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.

"Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - заявил политик.

Напомним, что 21 июля в течение длительных переговоров США и Германии удалось достичь соглашения по Северному потоку-2.

Согласно которому предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции в отношении участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

Что касается транзита газа через Украину, то Германия обещает задействовать все рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа по территории Украины, который должен закончиться в конце 2024 года.

Украина против такого соглашения, нардепы уже обнародовали совместное заявление по поводу недопустимости запуска газопровода.