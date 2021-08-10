В сирийском порту близ военной базы РФ прогремел мощный взрыв (видео)

Во вторник, 10 августа, в крупнейшем сирийском порту Латакия, в 25 км от которого находится база ВКС РФ, прогремел взрыв.

По информации местного СМИ SOHR, ЧП произошло на танкере, который был пришвартован в порту. Сообщается минимум о двух пострадавших, однако ни их имена, ни характер травм пока не оглашают. Неизвестна и причина взрыва на сирийском танкере.

На момент выхода новости есть информация о том, что гавани нанесен значительный материальный ущерб.

Пожар потушили и сейчас там работают эксперты и правоохранители.

Напомним, в акватории Каспийского моря в тумане "заблудился" российский танкер "Конструктор Животовский", а после этого столкнулся нефтяной платформой компании "Лукойл".