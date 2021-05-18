Российский танкер "заблудился в тумане" и врезался в нефтяную платформу (фото)

В акватории Каспийского моря в тумане "заблудился" российский танкер "Конструктор Животовский", а после этого столкнулся нефтяной платформой компании "Лукойл".

Как сообщает Baza, все закончилось благополучно и ни экипаж судна, ни персонал вышки не пострадал.

Разлива нефти тоже удалось избежать.

Танкер получил повреждения борта и палубы, а у платформы сломана опора вспомогательной вышки. Сумма ущерба пока неизвестна.

Позже стало известно, что танкер входит в флотилию компании "Волга-флот", принадлежащей бывшему замминистра транспорта РФ Виктору Олерскому.

Источники канала говорят, что руководство компании после инцидента обратилось к руководству "Лукойла" с просьбой не сообщать об аварии в экстренные службы.

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