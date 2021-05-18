Российский танкер "заблудился в тумане" и врезался в нефтяную платформу (фото)

В акватории Каспийского моря в тумане "заблудился" российский танкер "Конструктор Животовский", а после этого столкнулся нефтяной платформой компании "Лукойл".
Как сообщает Baza, все закончилось благополучно и ни экипаж судна, ни персонал вышки не пострадал.
Разлива нефти тоже удалось избежать.
Танкер получил повреждения борта и палубы, а у платформы сломана опора вспомогательной вышки. Сумма ущерба пока неизвестна.
Позже стало известно, что танкер входит в флотилию компании "Волга-флот", принадлежащей бывшему замминистра транспорта РФ Виктору Олерскому.
Источники канала говорят, что руководство компании после инцидента обратилось к руководству "Лукойла" с просьбой не сообщать об аварии в экстренные службы.
Как сообщалось ранее, Енакиевский металлургический завод на оккупированной территории Донецкой области готовят к процедуре банкротства.