Россия на Донбассе угробила не только шахты: на родине Януковича обанкротили крупный завод

На оккупированной территории Донецкой области Енакиевский металлургический завод готовят к процедуре банкротства.

Об этом 17 мая в Твиттере сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Он напомнил, как в 2014 году антимайдановцы уверяли, что украинцам не нужна евроинтеграция, так как ЕС будет закрывать украинские шахты, а потому нужно примкнуть к РФ. Теперь же РФ на Донбассе привела в упадок не только шахты, но и металлургические комбинаты. "Такого не ожидали даже от Евросоюза", — прокомментировал данную новость он.

Помнится, как в 2014 антимайдановцы уверяли, что Украине не нужна евроинтеграция, так как ЕС закроет наши шахты. Поэтому надо в Россию.

Теперь Россия на Донбассе угробила не только шахты, но и металлургические комбинаты. Такого не ожидали даже от Евросоюзаpic.twitter.com/RrEWGpmB9g

— Денис Казанський (@den_kazansky) May 17, 2021