Экологическая катастрофа на Донбассе: чем грозит массовое затопление шахт и насколько реальна угроза

Тяжелая экономическая ситуация, последствия которой в значительной мере усугубились с пришедшей в регион войной, привела к закрытию многих шахт на Донбассе. Специалисты говорят, что без надлежащего обслуживания закрытых предприятий, региону грозит экологическая катастрофа, вызванная затоплением шахт подземными водами.

Ситуация с состоянием предприятий угольной отрасли на Донбассе и их влияние на безопасность всего региона освещается на сайте Nbcnews в статье: Истерзанный войной Донбасс находится на грани экологической катастрофы, перевод которой приводит "Телеграф".

"На данный момент шахта "Нова" справляется с водой, - рассказал бывший рабочий, - "Но это природа, ее невозможно предугадать".

Ржавая лебедка медленно поднимает лифт почти на 4 тыс футов (более 1200 м - прим. ред.) из глубины угольной шахты "Центральная" в городе Торецк (ранее назывался Дзержинск- прим. ред.). Город с населением 67 тыс человек расположен в Донецкой области, промышленном регионе на востоке Украины.

Когда гигантская клетка достигает поверхности земли, из темноты появляются десятки огней, сияющих от шлемов и фонарей. Шахтеры, покрытые черной пылью, выходят и направляются в душ - их рабочий день, наконец-то, закончился. По пути они приветствуют своих коллег, заступающих на дневную смену, которые ждут спуска вниз.

В советское время Донбасс - сокращенное название Донецкого бассейна - был критически важным центром тяжелой промышленности. Десятки тысяч человек работали на более чем 200 угольных предприятиях, действующих по всему региону.

Шахты, которые когда-то были сердцем региона, где гигантские горы металлических отходов, иными словами - шлака, все еще усеивают ландшафт, теперь представляют собой надвигающуюся экологическую катастрофу.

Экологи предупреждают, что на Донбассе покинутые и заброшенные шахты заполняются токсичными грунтовыми водами. Вода, содержащая тяжелые металлы и другие опасные примеси, угрожает загрязнением питьевой воды в реках и колодцах в этом районе, а также окружающей почвы, делая землю непригодной для сельского хозяйства. Тем временем опасный газ метан из шахт выталкивается на поверхность, угрожая вызвать землетрясения и взрывы.

Василий Чинчик, глава военно-гражданской администрации Торецка, сообщил NBC News, что из семи шахт, которые когда-то окружали город, только две, Центральная и Торецкая, все еще работают. Они стали последним напоминанием о былом процветании промышленного района.

Чтобы предотвратить катастрофу, местным властям приходилось постоянно откачивать воду из шахт.

"Если мы утонем, шахта "Центральная" утонет вслед за нами", - сказал Юрий Власов, инженер выведенной из эксплуатации шахты "Нова", которая сейчас служит насосной станцией. После этого токсичная вода потечет в реки Кривой Торец и Северский Донец, откуда берет питьевую воду весь Донбасс", - рассказывает он, - "Наш единственный выход - продолжать откачивать воду".

Постоянная битва

Ситуация усугубляется и из-за вооруженного конфликта и вызванных им экономических бедствий Донбасса.

В последние десятилетия многие шахты в регионе закрылись, погрузив его в состояние экономической депрессии. Вторжение России в Украину в 2014 году принесло еще больше разрушений. По данным Организации Объединенных Наций, в ходе последовавшего конфликта погибло более 14 тыс человек. В апреле 2021 года наращивание российских войск вблизи украинской границы вновь привело к росту напряженности.

"Бизнесмены не спешат вкладывать деньги в охваченный войной регион", - поведал Чинчик.

Украинское правительство потеряло контроль над десятками угольных шахт на востоке Донецкой и Луганской областей. Восемьдесят восемь из 121 шахт, существующих в настоящее время на Донбассе, теперь контролируются поддерживаемыми Россией боевиками. Такие данные приводит Министерство энергетики Украины.

Вице-премьер-министр Алексей Резников, который также является министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, и Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, в феврале сообщили ООН, что сепаратистские группы закрывают ряд шахт без необходимой подготовки, чтобы сделать их безопасными. Трехсторонняя контактная группа работает над содействием урегулированию конфликта в регионе.

"Нельзя просто закрыть шахту и забыть о ней, потому что риски слишком высоки", - говорит Евгений Яковлев, гидрогеолог, работающий в отделе природных ресурсов Национальной академии наук Украины, - "Шахтные воды будут подниматься, загрязнять питьевую воду и разрушать почву".

Сергей Пилипец, горняк шахты "Центральная", говорит, что борьба с водой - это постоянная часть работы. Чем глубже копают шахтеры, тем больше воды поступает через открытые стволы шахты, а также из подземных рек и других источников воды.

В связи с этим процесс закрытия шахты обычно требует многолетней подготовки. И даже после прекращения горных работ воду из выведенной из эксплуатации шахты необходимо постоянно откачивать.

В Донецке пресс-служба "министерства угля и энергетики", возглавляемого самопровозглашенным правительством, сообщила, что с 2015 года закрыто 20 шахт, 18 из которых, по ее словам, были разрушены во время атак украинской армии.

"С затопленными шахтами проблем нет. Мы работаем над откачкой воды из шахт и строительством новых насосных станций", - сообщили в пресс-службе.

Назар Волошин, начальник пресс-службы Операции объединенных сил украинской армии, заявил, что украинская армия никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру на Донбассе.

Украинские эксперты оспаривают утверждение о том, что с шахтами в контролируемых сепаратистами регионах обращаются надлежащим образом. Они говорят, что сепаратисты прекратили откачивать воду как минимум из десятка шахт и не разрешили им доступ к объектам для наблюдения за ситуацией.

"Согласно нашим измерениям уровня воды в регионе, насосные станции там [в оккупированных частях Донбасса] не работают", - подчеркнул Виктор Ермаков, ученый-эколог и член Трехсторонней контактной группы.

"Руководящий орган, который управляет территориями, должен держать под контролем операции по откачке".

Опасность под землей

Хотя эксперты прогнозируют, что самые тяжелые экологические последствия могут произойти не раньше, чем через пять-десять лет, первые признаки возможной катастрофы на Донбассе уже заметны.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в 2018 году вода из двух затопленных шахт в оккупированной части Луганской области протекла в близлежащую шахту в г. Золотое, затопив и ее. С тех пор добыча угля здесь была остановлена.

В следующем году жители Макеевки, угледобывающего города в оккупированной части Донецкой области, пожаловались на серию подземных толчков, сотрясающих местность. Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины, сообщил украинским СМИ, что сепаратисты не смогли должным образом закрыть шахты в этом районе, что сделало землю над горными выработками нестабильной.

А в 2020 году в подвалах жилых домов в Луганской области произошла серия взрывов газа. По словам Павла Лысянского, государственного наблюдателя за соблюдением прав человека на оккупированных территориях, взрывы были вызваны шахтными водами, выбрасывающими метан на поверхность.

Ученый Ермаков сказал, что одна шахта на оккупированной территории Донецкой области вызывает особую озабоченность: шахта "Юнком", которую он назвал одной из самых опасных в регионе.

В 1979 году советские власти провели контролируемый ядерный взрыв внутри шахты, оставив потенциально радиоактивную капсулу на глубине около 3 тыс футов (около 900 метров – прим. ред.) под землей.

Шахта была закрыта в 2002 году, но насосные станции продолжали откачивать из нее воду.

В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 2017 год отмечалось, что во время конфликта на востоке Украины были сорваны операции по водоотведению на "Юнкоме" и более чем двух десятках других шахт в Донецкой области. А в 2018 году "народный совет" т.н. "ДНР" постановил, что шахта "Юнком" будет затоплена из-за отсутствия финансирования, необходимого для продолжения откачки воды.

Ермаков сказал, что это решение поставило весь регион под угрозу радиоактивного заражения.

В пресс-службе "министерства угля и энергетики" самопровозглашенной республики говорят, что новая подземная насосная станция на Юнкоме находится в стадии строительства.

Но бывший президент Кравчук в феврале уведомил ООН о том, что "Юнком" уже может быть потенциально опасной.

"Радиация, возможно, уже проникла в питьевые воды региона", - подчеркнул он, - "Донбасс находится на грани экологической катастрофы, вызванной не только войной, но и загрязнением окружающей среды".

Тонкий баланс

В Торецке горняки шахты "Центральная" наполняют пластиковые бутылки фильтрованной водой - не только для питья во время смены, но и для того, чтобы забрать домой. В магазинах местные жители покупают воду в бутылках. Люди шутят, что только смельчаки отваживаются пить воду из-под крана.

Однако для большинства жителей возможность экологической катастрофы не является самой серьезной проблемой.

Оккупированный поддерживаемыми Россией боевиками в 2014 году, а затем вновь отвоеванный украинской армией, город несет на себе шрамы затянувшегося конфликта. Здание местного совета было разрушено в ходе боевых действий, многие другие строения были повреждены. Реальность войны присутствует всегда - как напоминание этого украинские военнослужащие базируются на месте одной из закрытых шахт на окраине города.

У украинского правительства большие планы на регион. К 2030 году они планируют закрыть большинство оставшихся угольных шахт в рамках перехода на зеленую энергию.

Однако шахтеры беспокоятся о том, что это будет значить для их работы и семей. "Этот город погибнет без шахты", - размышляет Дмитрий Бондарь, работающий на шахте "Центральная".

Экологи также обеспокоены тем, что правительство не будет инвестировать в инфраструктуру, которая может лучше контролировать уровень воды в шахтах и гарантировать, что грунтовые воды и реки останутся незагрязненными.

"В других странах, таких как Германия или Англия, правительство построило специальные гидравлические системы, предназначенные для вечного удержания шахтных вод на глубине 250–350 метров", - сказал Яковлев.

Эксперты региона по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности. По словам Николая Кивы, технического директора государственной угольной управляющей компании "Торецьквугілля", если насосы на шахте "Нова" перестанут работать, вода может затопить шахту "Центральная" в считанные часы. Это хрупкое равновесие, которое легко может быть нарушено в этом нестабильном регионе.

"На данный момент шахта "Нова" справляется с водой и защищает находящуюся неподалеку шахту "Центральная" от возможного затопления, - рассказал Юрий Евсиков, бывший угольщик, ныне заместитель главы Торецкой военно-гражданской администрации, - "Но это природа, ее невозможно предугадать".