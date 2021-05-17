В Луганске устроили диверсию на важном для боевиков "ЛНР" объекте (фото)

В ночь на 17 мая неизвестные разбили "памятник" боевиков ОРЛО и сорвали оттуда флаги России и т.н. "ЛНР".
Об этом сообщает "Восточный вариант" со ссылкой на ресурсы оккупантов.
Сорванные флаги неизвестные унесли с собой, а помимо того они сломали флагштоки.
В пабликах боевиков говорят, что это уже вторая попытка разрушить объект.
Судя по фотографиям пользователя сети под никнеймом Necro Mancer, речь идет о Вергунском Разъезде (пригород Луганска).
В ОРЛО утверждают, что 8 августа 2014 года один БТР принял неравный бой с 8 танками и несколькими БТР и БМП Нацгвардии и отбил атаку. Впрочем, есть данные о том, что тогда двое боевиков угнали этот БТР и поехали мстить за погибшего товарища, но вся "операция" завершилась спустя 15 минут попаданием из танка.
Вергунский Разъезд, #мемориал #роа:
"Летом 2014 года на этом месте один БТР ополчения вступил в бой с 8 танками и несколькими БМП и БТР наступающей на #Луганск нацгвардии. После этого ВСУ не рискнули иди дальше в город" pic.twitter.com/wwszwdciQL
— Necro Mancer (@666_mancer) May 12, 2020
Никакого остановленного наступления, конечно, не было. Была "героическая мстя", продлившаяся ~15 секунд. "Мстителей" похоронили как неизвестных.
Я предполагаю, что речь идёт о Сергее #Кравченко "Папае" и Владимире #Ляшенко "Волке", хотя там дикая путаница с датами #груз200 #роа pic.twitter.com/IPcYAZ57LC
— Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2020
Собственно сам "героический" БТР-80 https://t.co/p8yQKI6Md2, произошло всё 08/08/14 #Заря #роа pic.twitter.com/0JK8kKpJ65
— Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2020
Как сообщалось ранее, боевики т.н. "ЛНР" проехались на военной технике прямо через кладбище, чем вызвали гнев местных жителей.