В Луганске устроили диверсию на важном для боевиков "ЛНР" объекте (фото)

В ночь на 17 мая неизвестные разбили "памятник" боевиков ОРЛО и сорвали оттуда флаги России и т.н. "ЛНР".

Об этом сообщает "Восточный вариант" со ссылкой на ресурсы оккупантов.

Сорванные флаги неизвестные унесли с собой, а помимо того они сломали флагштоки.

В пабликах боевиков говорят, что это уже вторая попытка разрушить объект.

Судя по фотографиям пользователя сети под никнеймом Necro Mancer, речь идет о Вергунском Разъезде (пригород Луганска).

В ОРЛО утверждают, что 8 августа 2014 года один БТР принял неравный бой с 8 танками и несколькими БТР и БМП Нацгвардии и отбил атаку. Впрочем, есть данные о том, что тогда двое боевиков угнали этот БТР и поехали мстить за погибшего товарища, но вся "операция" завершилась спустя 15 минут попаданием из танка.

Вергунский Разъезд, #мемориал #роа:

"Летом 2014 года на этом месте один БТР ополчения вступил в бой с 8 танками и несколькими БМП и БТР наступающей на #Луганск нацгвардии. После этого ВСУ не рискнули иди дальше в город" pic.twitter.com/wwszwdciQL — Necro Mancer (@666_mancer) May 12, 2020

Никакого остановленного наступления, конечно, не было. Была "героическая мстя", продлившаяся ~15 секунд. "Мстителей" похоронили как неизвестных.

Я предполагаю, что речь идёт о Сергее #Кравченко "Папае" и Владимире #Ляшенко "Волке", хотя там дикая путаница с датами #груз200 #роа pic.twitter.com/IPcYAZ57LC — Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2020

Как сообщалось ранее, боевики т.н. "ЛНР" проехались на военной технике прямо через кладбище, чем вызвали гнев местных жителей.