Проехались по могилам военной техникой: боевики "ЛНР" взбесили жителей ОРЛО

В подконтрольном оккупантов "ЛНР" Перевальске боевики проехались на военной технике прямо через кладбище. Людей возмутил такой поступок боевиков.

Об этом 15 мая в Твиттер сообщил "Necro Mancer". Там также показали фото последствий данного инцидента.

"Так сейчас выглядит кладбище в р-не 5й шахты", — сообщили в Твиттере.

Фото с места событий, снятые очевидцами:

О происшествии в Перевальске также сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Он также добавил, что по данным местных жителей, этот инцидент не единичный. Военные часто ездили по данному кладбищу, что навело шуму в сети. Люди обозлились на военных и хотели возмещения ущерба.

В Перевальске (под контролем ЛНР) "защитники русскоязычного населения" проехались на технике прямо через кладбище, по могилам.



Люди в шоке. А чего ждали? Когда последнее отребье получает оружие в руки, обычно так и бывает. pic.twitter.com/TxgRaF57P6 — Денис Казанський (@den_kazansky) May 15, 2021

Напомним, что боевиков группировки ЛНР уличили в массовых грабежах в дачных кварталах оккупированного Луганска.