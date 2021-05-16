Проехались по могилам военной техникой: боевики "ЛНР" взбесили жителей ОРЛО

В подконтрольном оккупантов "ЛНР" Перевальске боевики проехались на военной технике прямо через кладбище. Людей возмутил такой поступок боевиков.
Об этом 15 мая в Твиттер сообщил "Necro Mancer". Там также показали фото последствий данного инцидента.
"Так сейчас выглядит кладбище в р-не 5й шахты", — сообщили в Твиттере.
Фото с места событий, снятые очевидцами:
#Перевальск: "Так сейчас выглядит кладбище в р-не 5й шахты. Местные говорят, что военная техника проехалась прямо по могилам" https://t.co/6iI6GWyGzO #орло #слухи pic.twitter.com/n5K2mEcBjF— Necro Mancer (@666_mancer) May 15, 2021
О происшествии в Перевальске также сообщил украинский журналист Денис Казанский.
Он также добавил, что по данным местных жителей, этот инцидент не единичный. Военные часто ездили по данному кладбищу, что навело шуму в сети. Люди обозлились на военных и хотели возмещения ущерба.
В Перевальске (под контролем ЛНР) "защитники русскоязычного населения" проехались на технике прямо через кладбище, по могилам.— Денис Казанський (@den_kazansky) May 15, 2021
Люди в шоке. А чего ждали? Когда последнее отребье получает оружие в руки, обычно так и бывает. pic.twitter.com/TxgRaF57P6
Напомним, что боевиков группировки ЛНР уличили в массовых грабежах в дачных кварталах оккупированного Луганска.