"Опозорились на 7-й год войны": жители Луганска требуют трибунал для боевиков "ЛНР"

Боевиков группировки ЛНР уличили в массовых грабежах в дачных кварталах оккупированного Луганска.

Об этих прецедентах написал блогер и журналист Денис Казанский.

Так, собственники одной из дач рассказали, что боевики вынесли из их дома все под чистую, даже "компрессор из холодильника вытащили".

"…Опозорились на 7 год войны! Вывезли все из нашей дачи, ломали стены, двери, вывезли шкафы. Еще все в грязи! Компрессор из холодильника вытащили. Ложки, кружки, постельное", - рассказали собственники дачи.

Раздосадованные хозяева жилья требуют высшего наказания для боевиков-грабителей.

"А по законам военного времени я хочу, чтобы их после извинений расстреляли. Трибунал!!!" – восклицают они.

На языке ЛНР это называется "защитить дачу от бандеровцев" pic.twitter.com/VssZe1XrqH — Денис Казанський (@den_kazansky) May 10, 2021

"На языке ЛНР это называется "защитить дачу от бандеровцев", - прокомментировал случившееся Казанский.

"О, я первая: Спасают от солдат НАТО!", "Опозорились на 7 год войны? А как все эти 7 лет разоряли дачи и дома других людей-ей норм было!", "Спасли от украинской техники обычную семью новос*ссии", "Сразу вспомнился фильм "Чапаев": "Тихо бабка, на войне и поросенок Божий дар!" – комментируют в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее уехавший из Луганска журналист сравнил город с бывшей возлюбленной.