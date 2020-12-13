Уехавший из Луганска журналист сравнил город с бывшей возлюбленной

Журналист Сергей Иванов, уехавший из оккупированного Луганска, рассказал вопиющую историю, сравнив город при боевиках с "капризной бывшей".

Ею он поделился на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, с ним связались через знакомых, поскольку негоже "звонить напрямую преступнику "республиканского" масштаба".

Звонившие попросили "разобраться с квартирой" журналиста в Луганке - решить "постоянные проблемы", "поговорить с контактным человеком", который "ранее снайпером работал, а сейчас в администрации".

И это при том, что по факту поговорить нужно "со снайпером, который живет в отжатой квартире". И все для того, чтобы тот "жил тише" и не мешал соседям, которые по его милости могут остаться без благ цивилизации.

"Луганск - как капризная бывшая. Пока ее не видишь - все хорошо. Как только видел - давай решай проблемы, плати долги и помни, что должен пожизненно. И вообще ты говнюк. Не то что "снайпер", - прокомментировал ситуацию Иванов.

В сети тут же стали комментировать этот случай, отметив, что когда Луганск вернется, не факт, что не придется "за этого квартиранта еще и долги гасить".

Как сообщал "Телеграф" ранее, 6 декабря в небо над оккупированным Донбассом был запущен огромный украинский флаг.