Над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг: видео порадовало сеть

В Светлодарске (подконтрольный Украине город в Бахмутском районе Донецской области) в воскресенье, 6 декабря, в День ВСУ, провели проукраинскую акцию, отправив в небо флаг Украины, который могут увидеть жители оккупированной Горловки.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте "Analytic_center".

"Красавец-флаг полетел сегодня из Светлодарска на Горловку. Слава Украине!" – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что военные синхронно запускают флаг Украины, который закреплен на воздушных шарах.

Красень-прапор полетів сьогодні зі Світлодарська на Горлівку. Слава Україні!@Analytic_center pic.twitter.com/TrCZGoRMGg — Скажений Оскар (@magnat107557910) December 6, 2020

"В Горловке увидят наш флаг! Там есть люди, которые увидят его с радостью", "Действительно красиво!", "Как же ж это хорошо выглядит! Представляю, как это радует наших людей по ту сторону", - пишут в комментариях к кадрам.

Отметим, что день ВСУ был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году. Именно 6 декабря в 1991 году был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Ранее "Телеграф" сделал подборку поздравлений в картинках и открытках с Днем ВСУ как на украинском, так и на русском языках.