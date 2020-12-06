Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу: ребенок мертв
Под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу: ребенок мертв
Журналист объяснил, почему Зеленский не устраивает Путина
Журналист объяснил, почему Зеленский не устраивает Путина
Пол гонорара за весь сезон: Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
Пол гонорара за весь сезон: Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)

Над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг: видео порадовало сеть

Над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг: видео порадовало сеть
15:24 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Twitter

В Светлодарске (подконтрольный Украине город в Бахмутском районе Донецской области) в воскресенье, 6 декабря, в День ВСУ, провели проукраинскую акцию, отправив в небо флаг Украины, который могут увидеть жители оккупированной Горловки.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте "Analytic_center".

"Красавец-флаг полетел сегодня из Светлодарска на Горловку. Слава Украине!" – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что военные синхронно запускают флаг Украины, который  закреплен на воздушных шарах.

 

"В Горловке увидят наш флаг! Там есть люди, которые увидят его с радостью", "Действительно красиво!", "Как же ж это хорошо выглядит!  Представляю, как это радует наших людей по ту сторону", - пишут в комментариях к кадрам.

Флаг Украины над ГорловкойФлаг Украины над Горловкой

Флаг Украины над Горловкой

Отметим, что день ВСУ был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году. Именно 6 декабря в 1991 году был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Ранее "Телеграф" сделал подборку поздравлений в картинках и открытках с Днем ВСУ как на украинском, так и на русском языках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Горловка, День ВСУ, Флаги.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал
02 В центре Днепра устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной (видео)
03 Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
04 Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк
05 Дан Балан поделился, как он пережил карантин и продолжает ли отношения с Кароль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Локдаун введут в январе: какие ограничения готовят для украинцев
Локдаун введут в январе: какие ограничения готовят для украинцев
Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП
Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна
&quot;Папа супер&quot;: Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)
"Папа супер": Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь