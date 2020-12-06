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Поздравления с Днем ВСУ 2020 в прозе и стихах

Поздравления с Днем ВСУ 2020 в прозе и стихах
00:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В воскресенье, 6 декабря, в Украине отмечается ежегодный праздник День Вооруженных сил. Этот день посвящен всем украинским военнослужащим, которые служили и продолжают служить в армии.

6 декабря в 1991 году был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины", а сам праздник был учрежден в 1993 году.

Переломным моментом в истории современной украинской армии стали события 2013-2014 годов: Революция Достоинства, оккупация Крыма и части Донбасса. Несмотря на тотальную разруху в армии, измены, потери, огромное давление и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость родины и защитить собственный народ от агрессора.

"Телеграф" сделал подборку поздравления в картинках и открытках как на украинском и русском языках.

Поздравления с Днем ВСУ 2020 в прозе и стихах

З Днем Збройних сил України! Дякуємо вам, захисники, за те, що стоїте на варті суверенності країни, що оберігаєте кордони та бережете спокій у наших оселях! Щастя вам, радості, сімейного затишку, добробуту та сонячного настрою!

* * *

З Днем Збройних сил вітаю

І щиро Вам бажаю

Миру, добра, любові,

Щоб дні були чудові.

 

Щоб поряд друзі були,

Заслуги - не забули.

Хай щастя буде в долі

І благ усіх доволі.

Вітаю з Днем Збройних Сил України. Бажаю тримати під захистом улюблену країну, бажаю не боятися жодного ворога. Нехай завжди вистачає сил, впевненості та мужності. Нехай попереду чекають лише мирні дні благополуччя. Бажаю стійкості, витримки, вірної любові та міцної дружби!

* * *

З Днем збройних сил України вітаю

Й у свято мужності вам бажаю

Міцного здоров’я, щастя, достатку,

Щоб завжди в житті усе було в порядку!

Вітаю з Днем Збройних сил України! Бажаю з гордістю служити своєму народу, бути завжди напоготові захищати мирних жителів від ворога, нести службу чесно та віддано! Бажаю сміливим воїнам належних умов, високих зарплат та сімейного затишку. Нехай вдома вас завжди чекають з надією та любов’ю!

* * *

З Днем Збройних сил України

Вітаю Вас я нині.

Хай буде мир і щастя

У кожній Вашій днині.

 

Щоб мали сил Ви море,

Здоров’я - щоб доволі.

За захист України

Доброї дасть Бог долі.

 Еще больше поздравлений с Днем ВСУ на украинском языке смотрите на сайте "Телеграф".

В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

* * *

Храбрости и чести,

Отваги вам, мужчины!

Вы сегодня вместе,

А значит, вы есть сила!

Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты - настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

* * *

С Днём вооружённых сил

Поздравляем украинцев,

Чтоб спокоен каждый был -

Под защитою граница!

 

Новой техники крутой

В этот праздник пожелаем,

И пусть боевой настрой

Вас вовек не покидает!

Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

* * *

Желаем службы только в радость,

Пусть враг забудет зло и пакость,

Пусть в мире будет лишь добро,

А в сердце пусть живет тепло!

Прикольные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах и картинках

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ВСУ, Поздравление, Праздники, Картинки, Открытки.

Автор:

Телеграф
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