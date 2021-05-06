Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?

Главарь террористической организации "ДНР", которая контролирует часть Донецкой области, Денис Пушилин 28 апреля издал "указ" "О выявлении, учете и принятии в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества". По сути это означает, что дома, постройки и коммерческую недвижимость, в которых никто не живет или за которыми не ухаживают, будут отжимать в пользу "молодой республики".

"Документ" вступает в силу через 10 дней после подписания, а следовательно - 8 мая. "Телеграф" собрал мнения относительно этого решения и узнал, что происходит с недвижимой собственностью на подконтрольных боевикам территориях Донбасса.

Еще рано что-то говорить или нет?

Мы обратились к донецкому журналиста Денису Казанскому и спросили, начали ли уже отжимать дома.

"Отжали у журналиста Сергея Иванова. И еще у других политических беженцев. Массового отжима пока вроде как не было. Но указ только вышел", - ответил Денис.

К Иванову мы вернемся позже, потому что его кейс касается оккупированной Луганщины. В захваченных районах Донетчины действительно пока еще не начали "активно искать" якобы брошеные дома. Это на личном примере подтверждает еще одна журналистка из Донецкой области Марина Курапцева - ее дом находится по ту линию фронта, за ним ухаживают и пока никто не интересовался им на предмет "национализации". Марина добавляет, что на самом деле подобные разговоры о присвоении недвижимой собственности террористами "ДНР" периодически ведутся:

"Насколько я знаю, это обновление уже традиционного отжима недвижимости. Недосматриваемое жилье, за которое никто не платит, и так отжимали. Периодически такие замыслы в их "законодательстве" все эти годы всплывали.

Им, наверное, нужно время от времени напоминать людям, что вот такое есть и они могут забрать жилье, которое осталось без присмотра. Для нас это очередная причина напомнить о том, что право собственности не является незыблемым для оккупационных "администраций".

У меня есть знакомые, которые платят коммуналку, чтобы их жилье НЕ отжали. Таких людей достаточно много. Так что, на мой взгляд, ничего особо нового нет".

С ситуацией активного внимания к собственной квартире столкнулась вынужденная переселенка из Донецка Виктория Бондаренко. На своей странице в Facebook она сообщила, что в ее квартиру наведывались работники ЖЭК и интересовались состоянием имущества.

В комментариях к ее посту написали, что на оккупированных территориях пошли новые торги, а поскольку у так называемых руководителей "республики" скоро уже не будет способов давить на общество, то в действие пошла недвижимая собственность. Вообще люди советуют продавать недвижимость, сколько бы она ни стоила.

"Суть торгов такова. Если присоединять оккупированные территории к Мордору, то, среди прочего, квартиры конфискуются. Там будет российская юрисдикция в отношении имущества. Если продолжать считать оккупированные территории частью Украины (с, типа, неурегулированными отношениями с "сепарами"), то защита имущества будет продолжаться по украинскому законодательству. Мой хороший тебе совет - продай квартиру, сколько бы она ни стоила. Донецк вернется не скоро", - пишет один из комментаторов.

А что там в Луганске?

На временно оккупированной части Луганской области подобное "распоряжение" давно не новость. Первые распоряжения о якобы "национализации" недвижимого имущества выходили еще во времена "правления" Игоря Плотницкого - бывшего главаря "ЛНР", которого выперли из Луганска в результате так называемого переворота. Кстати, во время того конфликта его оппонентом был некто Игорь Корнет - "министр внутренних дел ЛНР", которого отправили в отставку именно потому, что он отжал чужой дом и жил в нем.

Случаи "экспроприации" жилья в Луганске тоже не новы. Украинский журналист Сергей Иванов столкнулся с такой ситуацией еще в 2015 году:

"Однажды соседи сообщили, что в моей квартире вырезают дверь. Там провели обыск, брали понятых, затем показали мне фотки опечатанного имущества. Мою квартиру арестовали. Ее никто не может досматривать.

Сначала там жили два ФСБшника. Затем то ли чеченец, то ли кавказец - боевик. После ряда манипуляций со стороны так называемых "правоохранительных органов" сейчас там живет человек, который ранее был снайпером. Сейчас он работает в "государственном учреждении" так называемой "республики". Соответственно, вряд к нему кто-то осмелится прийти. По факту моя квартира отжата без факта признания ее бесхозной. Просто забрали за мою позицию".

Сейчас у Сергея остались некоторые связи с оккупированной территорией, поэтому он знает о настроениях и ситуации с имуществом там. Пока в Луганске подобные "распоряжения" больше не появляются:

"О настроениях в городе относительно потенциального отжима домов - я ничего не знаю. Я видел их "указы", но мне неизвестно об их спланированных системных действиях. Люди говорят в основном о стагнации. Половина говорит - заберите в Россию, половина - верните в Украину. Это условные пропорции. Говорят, что в упадке все".

Сергей Иванов уверен, что пока территории не освободят, вернуть имущество будет невозможно:

"Резонанс по этому поводу, думаю, будет. Но это же тождественна х...ня, как указ Путина об отжиме украинского имущества в Крыму. Ты здесь ничего не сделаешь - надо ждать освобождения территорий".

Журналист считает, что такие действия с потенциальным присвоением чужой недвижимости в пользу боевиков - это попытка разорвать окончательную связь с Украиной и убедить людей, которые еще сомневаются относительно будущего "республик" перейти на их сторону с помощью наград в виде чужого дома в подарок:

"Объективно - надо смотреть в чью пользу будет делаться отжим. Если это будут какие-то цеха, фабрики, то, что относительно работает - это они будут отбирать для себя. А если у них будет какой-то жилой фонд, то поскольку в ОРЛО жилищный рынок с очень низкими ценами, то они могут просто сделать широкий жест - подарить недвижимость боевикам. Мразота, которая вылезла из копанок и считает теперь себя хозяевами. Такой шаг мотивирует подобных и сделает их еще большими сообщниками так называемой "власти". Это будет очередной клин между теми, кто уже отказался от Украины и теми, кто еще колеблется. Это очередной способ зацементировать "Донбасский народ". Там, где не работают идеи - работает бабло и имущество".