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Киевлянину насчитали 70 тысяч гривен за отопление пустой квартиры: как такое произошло и почему все законно

Киевлянину насчитали 70 тысяч гривен за отопление пустой квартиры: как такое произошло и почему все законно
08:05 Сегодня Телеграф

К нам редакцию пришло письмо от читателя, который не проживая у себя в киевской квартире должен заплатить за три месяца отопительного сезона более 68 тысяч гривен. Кроме того, в 2019 году "Киевтеплоэнерго" выкатили ему счет еще почти на 20 тысяч. При этом наш герой уже несколько лет находится за границей и не сдает свое жилье в аренду. Площадь квартиры 97 квадратных метров, из которых 93 отапливаемых. Счетчика тепла в ней нет и это самый важный момент данной истории

Что произошло?

"Киевтеплоэнерго начал приписывать к моей квартире излишки "якобы потребленного" тепла и стал выставлять соответствующие счета. В сентябре 2019 появился первый "привет" от Киевтеплоэнерго:  хотят 47 тысяч гривен доплаты (непонятно за что). А за декабрь 2020, пришёл счет за отопление на 19905 грн. За январь 2021 - пришёл счёт на сумму 17584 грн. За февраль 2021 - пришел рекордный счёт на 30279 грн", - рассказывает наш герой.

Переписка по электронной почте н к каким результатам не привели и Николаю Прокопенко, так зовут нашего героя, пришлось прилететь в этом году для выяснения. 

"Идут серьезные приписки потребленного тепла и соответственно выставляются астрономические счета. Всё это противоречит здравому смыслу", - говорит Николай и приводит в пример сканы пришедших ему платежек. 

платежка 1

платежка 2

Как считают отопление?

На сайте Центра коммунального сервиса Киева говорится, что если нет квартирного счетчика, то отопление считается по общедомовому. Только по очень интересной “коммунистической” схеме - с каждого взимается поровну: 

"В случае отсутствия квартирных счетчиков начисления производятся согласно показаниям общедомового счетчика. От общего объема потребления вычитаются объемы потребления, определенные потребителями самостоятельно на основании показаний квартирных средств учета, а полученная разница делится между всеми потребителями, у которых отсутствуют квартирные средства учета, пропорционально отапливаемой площади".

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То есть, даже если вы не пользуетесь отоплением, в квартире никто не проживает и даже не приходит кормить ваших невидимых рыбок, все равно вы будете платить за отопление. 

Это вообще законно?

"В Киевтеплоэнерго считают, что шокирующие начисления в платежках за тепло они сделали правильно и ссылаются на пункт 12 Постановления Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 № 630. Я проанализировал этот документ – там все размыто и понимать его можно по-разному", - продолжает Николай Прокопенко.

И действительно, документ подтверждает, что оплата за тепло распределяется между всеми, у кого нет квартирных счетчиков: 

"Разница распределяется между потребителями, не имеющими квартирных средств учета, и потребителями, которые не сняли и не передали показания квартирного средства учета воды исполнителю, пропорционально количеству жителей квартиры в случае отсутствия утечек из общедомовой сети, что подтверждается актом обследования, который составляется исполнителем в присутствии не менее двух жильцов дома".

Кроме того, в Украине есть закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22.06.2017 № 2119-VIII. В его пункте 3 части 2 статьи 10 говорится, что действительно общедомовые потери тепла раскидываются на квартиры без счетчиков. 

"По сути, данный пункт в законе – это брешь, лазейка в законодательстве. До сих пор в многоквартирных домах, по разным причинам – есть квартиры без счетчиков тепла. На эти квартиры без счетчиков, Киевтеплоэнерго раскидывает общедомовые потери тепла, а затем выставляет астрономические счета", - продолжает герой нашей истории.

Есть ли противоречия? 

Конечно, есть. По мнению Николая Прокопенко, пункт 3 часть 2 ст. 10 закона № 2119-VIII - противоречит другим законам Украины:

1. Уголовный Кодекс

А) Статья 190 – Мошенничество (приписка излишков фальшивого тепла, которые, в реальности, фактически в квартиру не поставлялись).

Б) Статья 189 – Вымогательство (выставление шокирующих счетов с требованием оплаты).

В) Статья 161 - Нарушение равноправия граждан (в данном случае по имущественному признаку: наличию/отсутствию счетчика тепла в квартире).

2.  Закон Украины о ЖКХ (О жилищно-коммунальных услугах)

Статья 7 (Права и обязанности потребителей), ч.1, пункт 5: 

"Потребитель имеет право: на уменьшение в установленном законодательством порядке размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или снижения их качества". 

"Согласно этому закону, я могу оплачивать только фактически полученное моей квартирой тепло. За непредоставленное тепло (которое, в реальности не получил) - закон даёт право не платить. Услугу такого астрономического количества тепла, которую мне "рисуют" в платежках (и за это выставляются фальшивые счета) - я не заказывал, не потреблял и не в состоянии потребить", - комментирует ситуацию Прокопенко.

Что происходит сейчас?

Наш герой обратился к журналистам и написал заявление в полицию. Но оставил его на сайте. Пока оно находится у них на рассмотрении, так же как и запрос в Киевскую городскую государственную администрацию. Вопрос с судом он оставил на последнюю очередь, так как это "дело не быстрое". 

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"Я неоднократно предлагал Киевтеплоэнерго прийти к компромиссу и  цивилизованно разрешить возникшую ситуацию. Пересчитать мне тепло за 2019-2020-2021 года. Тем более, ранее, Киевтеплоэнерго уже делал подобные пересчеты в других случаях, - правда, тогда к вопросу подключалось телевидение", - добавляет наш герой.  

А что же "Киевтеплоэнерго"?

"Телеграф" позвонил в "Киевтеплоэнерго" проконсультироваться по схеме начисления тепла. И заодно мы спросили, как быть, если нет счетчика на отопление. Есть ли у такого образа жизни будущее? Нам ответили - нет:

"Если нет счетчиков отопления в квартирах, то общая стоимость отопления делится на все квартиры в доме. Других вариантов нет. Или ставить счетчик, и тогда будет оплата по нему за использованное отопление или как вам уже сказали. Даже если вы ничего не тратите, вам все равно делают начисления. И если нет квартирного счетчика, то перекрыть отопление вы не можете. В принципе, вы вообще ничего не можете сделать". 

Вместо хеппи-энда

В январе 2020 года в Киеве уже была подобная ситуация, когда женщине насчитали почти 53 тысячи долга за отопление. "Киевтеплоэнерго" тогда заявили, что такие суммы противоречат здравому смыслу, но не законодательству. Ситуация разрешилась благодаря вниманию СМИ и социальному резонансу. 

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Но сейчас коммунальное предприятие, видимо, решило забыть о своих словах и действиях образца 2020 года. Говорят, коронавирус сильно бьет по памяти. Но это неподтвержденные слухи. А пока есть только сумма в почти 90 тысяч гривен, за которые Николаю Прокопенко еще придется спорить.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Киев, Цена, Отопление, Коммуналка, Платежка, Киевтеплоэнерго.
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