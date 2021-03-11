Потерял квартиру и остался должен еще одну: как киевлянин воевал с застройщиком

Покупая в Украине недвижимость, люди пытаются обезопасить себя на всех этапах до момента подписания акта приема-передачи и получения ключей. Ведь нередки случаи, когда, выплатив всю необходимую сумму, владелец остается без собственной квартиры. Так произошло с украинцем Ярославом Осадчим, который еще семь лет назад инвестировал более 60 тыс. долларов в квартиру в киевской новостройке. Мало того, что он так и не переехал в новый дом – с него через суд требуют дополнительные деньги... в виде моральной компенсации. "Телеграф" решил детально разобраться в этой сложной истории.

Что произошло?

Герой нашего материала Ярослав Осадчий о своем случае периодически рассказывает в Facebook.

"Я инвестировал в квартиру в ЖК "Кришталеві джерела" в 2014 году немногим более 60 тыс. долларов в то время, большую часть суммы тогда я занял. В 2015 году, еще до получения квартиры, я узнал о том, что застройщик требует подписания договоров на обслуживание, как условие для оформления приема-передачи квартиры. Условия того договора не нравились многим, кто их уже подписал, не понравились они и мне", – говорит Ярослав.

Уже в разговоре с "Телеграфом" Ярослав Осадчий рассказал обстоятельства дела подробнее и отметил, что весь конфликт произошел из-за двора.

"По закону придомовая территория, двор дома принадлежат всем собственникам квартир. Застройщики решили, что нужно снимать еще и ренту с владельцев квартир и придумали платную стоянку на территории дома. То есть, по сути, они собирались сдавать наше имущество нам в аренду", – рассказывает наш собеседник.

Мало того, по его словам, застройщик также предложил услуги своей компании для обслуживания домов (вместо ОСМД, которое хотели создать владельцы квартир) и якобы заставлял жильцов подписываться под невыгодными для них условиями. В этот момент Ярослав Осадчий решил – нужно отстаивать права всех жителей дома, в том числе и свои.

"Я написал письмо, в котором указал, что, согласно законодательству Украины, застройщик не может обязывать нас подписывать любые документы. В этом письме я также выразил свое нежелание оплачивать парковку. Это письмо подписали около 30 человек. Мы передали его представителям застройщика и Фонда финансирования строительства через отдел продаж. Потом мне пришла телеграмма с вызовом на вручение акта приема-передачи, но куда и когда – данных не было, никакого телефона тоже", – вспоминает Осадчий.

Ярослав убежден, что застройщик попросту решил "наказать" его за "активизм". Так, должностные лица застройщика якобы написали лживое письмо о том, что Осадчий не явился принимать квартиру и на этом основании квартиру попросту отобрали.

Ярослав Осадчий уверяет: ему никто не сообщал, что нужно явиться в указанный срок. Вместо этого приходили письма другого содержания, которые он открывал под объективом видеокамеры.

"Мне прислали заказное письмо от Фонда финансирования строительства. Я открыл первое письмо и там лежало два пустых листа А4. То есть меня о чем-то уведомили, а о чем – я понятия не имею. Второе письмо я открывал на камеру вместе с соседями по новостройке", – говорит наш собеседник.

В результате Осадчий подал иск в суд, довел дело до Верховного Суда и выиграл его. Но затем служители Фемиды свое решение изменили на противоположное.

"Обратившись в суд, более чем два с половиной года спустя я выиграл дело во второй и третьей инстанции. Однако произошло чудо – на основании обращения новой владелицы квартиры, которое "под копирку" повторяло первую кассационную жалобу от застройщика/ФФС, решение Верховного Суда было изменено на противоположное, и я остался и без квартиры, и благодаря "грамотному" использованию участниками "схемки" нашего законодательства, - еще и без денег, – сокрушается Ярослав Осадчий. – Только после пяти лет судебной тяжбы удалось "вырвать" эквивалент 12 тысяч долларов в конце 2020. Таким образом, было фактически украдено почти 50 тыс. долларов".

За активность в соцсетях - миллион гривен

На этом история не заканчивается. Застройщик за посты в соцсетях и журналистские публикации подал иск с требованием компенсации морального ущерба. И теперь Ярослав Осадчий должен выплатить застройщику еще 1 миллион 140 тысяч гривен.

"Люди, связанные со строительством ЖК "Кришталеві джерела", видно решили, что украденных у меня денег было мало. Поэтому они подали иск об убытках, понесенных застройщиком из-за "распространения ложной информации и репутационных убытков", – говорит Ярослав.

По его словам, в качестве доказательств застройщик предоставил:

Журналистские сообщения в СМИ, описывающие события вокруг открепленной от Осадчего квартиры и ход судебных заседаний.

Листовки, которые раздавали общественные организации, проводившие акцию протеста против действий застройщика.

Заявления неких граждан, которые были написаны в адрес организации под названием "Участник финансово-кредитной системы по финансированию строительства", об отказе от приобретения квартир.

Фото из форумов, где пользователи возмущались договорами, которые предлагает для подписания застройщик при приеме-передаче.

"Какое именно отношение эти "доказательства" касаются меня, и какую именно информацию застройщик считает "ложной" - остается загадкой до сих пор", – резюмировал Ярослав Осадчий

Журналист "Телеграфа" связался с ЖК "Кришталеві джерела", где сообщили, что застройщик выиграл суд у героя публикации и потенциальным покупателям новых квартир нечего волноваться. На несколько тысяч жителей жилого комплекса Ярослав Осадчий оказался такой один.

"Этот вопрос уже закрыт. По судебному делу, упомянутом вами, уже принято решение, которое не подлежит обжалованию. Мы выиграли все суды. Все происходило в нормальном русле, официально, по процедуре, предусмотренной законом. Это был один случай на весь комплекс, в котором постоянно проживает 7-10 тысяч человек. Решение суда – это возмещение морального ущерба за причинение вреда деловой репутации в нашу пользу", – рассказали в ЖК "Кришталеві джерела".

Дело оказалось длинным, затянутым, и незавершенным и Осадчий будет продолжать бороться с застройщиком на юридическом поле. "Телеграф" же обратился за разъяснениями к незаинтересованной стороне. Дело прокомментировал юрист Олег Бодак из АО "Клочков и партнеры". Журналист задал всего два вопроса.

Вопрос №1: что делать пострадавшему?

– Начну с того, что решение Верховного может быть изменено только при наличии вновь открывшихся или исключительных обстоятельств (т.е. если после вступления решения в законную силу или полного решения спора появились какие-то новые обстоятельства, которые значительно меняют суть дела).

В этом деле, как и во многих других, первое, что нужно сделать пострадавшему – это полностью изучить данный вопрос в правовой плоскости. При наличии спора по инициативе застройщика о нарушении чести, достоинства и деловой репутации юридического лица в суде, ответчик утверждает, что есть незаконность его действий в постах социальной сети. В дальнейшем такое играет далеко не в его пользу. Более того, такие посты могут быть использованы противоположной стороной в дальнейших судебных спорах как еще одно актуальное доказательство совершенного нарушения. Стоит отметить, что доказательства по данному делу и являются ключевым элементом судебного решения. Представители застройщика и потерпевшего, в соответствии с содержанием иска и отзыва, которые были изложены судами в принятых решениях, акцентируют внимание суда на (не)допустимости и (не)достоверности предоставленных ими доказательств.

Во-вторых, потерпевший, а в лучшем случае – квалифицированный адвокат, который является его представителем, должен исследовать все обстоятельства дела в хронологическом порядке. Такое исследование является просто необходимым для выделения фактических обстоятельств и, в частности, факторов, которые могут значительно способствовать позиции потерпевшего и доказывать его правоту.

В-третьих, с целью установления судом фактических обстоятельств дела, то есть формирования перед судьями единой картины развития событий, потерпевшему или его представителю необходимо представить все имеющиеся доказательства. Любые данные о наличии или отсутствии обстоятельств, которые утверждаются пострадавшим, должны быть подтверждены надлежащими, допустимыми, достоверными доказательствами в достаточном их количестве. Это означает, что доказательства должны содержать вполне верную информацию о предмете доказывания, быть полностью и всесторонне раскрытыми, и получены в установленном законом порядке (без каких-либо нарушений прав других лиц и, в случае наличия, согласно специальной процедуре их получения).

Вопрос №2: каковы перспективы дела в суде?

– По данному делу, из-за того, что наличие и содержание всех необходимых процессуальных документов сторон исследовать невозможно, сделать определенный прогноз достаточно сложно. Однако, если опираться на все утверждения потерпевшего, изложенные в социальных сетях и их вероятность, у него есть все возможности достижения желаемого результата при полноценном и квалифицированном представлении обстоятельств дела и аргументов в суде.