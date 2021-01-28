"ПриватБанк" блокирует счета переселенцев: что происходит и куда обращаться?

В последнее время внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с оккупированных территорий Донбасса стали сталкиваться с блокировкой их счетов или карточек со стороны "ПриватБанка". Недавно с такой ситуацией столкнулся переселенец из Луганска. Его справку ВПЛ не нашли в базе, зато нашли регистрацию в захваченном пророссийскими боевиками городе.

Что дальше делают с переселенцами?

Далее просто - все счета и карточки работают пока не закончится их срок действия. А дальше нужно предоставлять справку ВПЛ, или другой документ, подтверждающий проживание на свободной части Украины.

Переселенец: Кредитной карты у меня нет и не было. Счета не закрыли, пока что... Просто я не могу открыть новые карты, а старые будут работать пока не истечет срок их действия.

Человек согласился рассказать о своей проблеме только на правах анонимности, потому что у него открыт ФЛП и он переживает, что банк может что-то сделать с операциями по нему после публикации материала.

Переселенец: Ситуация такова, что они якобы выборочно, но будут закрывать счета людей с неправильной пропиской после окончания срока действия. В банке мне осторожно объяснили это так: "Действительно есть случаи когда прописка на оккупированной территории может вызвать сомнения в обслуживании со стороны банка".

Что говорят в "ПриватБанке"?

Корреспондент "Телеграфа" обратился за официальным комментарием к уже государственной структуре "ПриватБанк". Обычный гражданин может дозвониться туда только по универсальному номеру 3700.

Есть важный нюанс, если вы обращаетесь в банк с незарегистрированного в нем номера телефона, то вам очень трудно дозвониться оператору. В нашей редакции был именно такой случай. На 24 минуте ожидания автомат сбрасывает звонок и приходится делать все снова.

Оператор взяла трубку на 42 минуте во время второй попытки звонка. Корреспондент "Телеграфа" спросил кто может объяснить, почему банк начал блокировать счета переселенцев. Далее приводим непосредственно дословный диалог.

Оператор ПриватБанка: Я вас не могу перевести на другую линию. Вы можете поговорить о блокировании счетов переселенцев с оператором. Действительно такая ситуация с ВПЛ может быть. Но, в основном, у наших клиентов есть кредитный лимит по картам. Банк им не подключает оплату частями.

В таком случае надо предоставить справку переселенца и тогда эта услуга доступна. Таким образом вы подтверждаете свое местонахождение на территории свободной Украины. Вообще справку ВПЛ требуют везде, не только в банке (прекратили так делать в течение примерно четырех лет, после ряда скандалов, нестыковок и случаев унижения человека - ред.).

Корреспондент "Телеграфа": А если человек с регистрацией в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) Обитает в течение 10-15 лет за пределами Донбасса и у него просто нет подобной справки?

Оператор ПриватБанка: Если у человека, например, регистрация в Луганске, то ему должны предоставить эту справку в любом ЦПАУ бесплатно (Центр предоставления административных услуг, укр - ЦНАП - ред.). Или, если у человека есть какая-то недвижимость на территории Украины, то лучше уже прописаться где-то здесь.

Корреспондент "Телеграфа": ЦПАУ и УТСЗН (Управление труда и социальной защиты населения - ред.) не выдают такие справки тем, кто покинул оккупированный Донбасс раньше 7 апреля 2014, потому что человек тогда не считается ВПЛ. Если к вам придет такое лицо и захочет открыть депозит на 10 тысяч долларов, неужели вы ему откажете?

Далее оператор взяла паузу, чтобы расспросить, что делать в таких странных случаях. Через несколько минут ожиданий на линии она вернулась.

Оператор ПриватБанка: В таком случае рекомендуют написать письмо с запросом на официальный адрес главного офиса в Днепре. Его вам нужно отправить в печатном виде по почте, электронные обращения банк не принимает.

Как известно, государственные структуры могут отвечать на любой запрос официально до 20 рабочих дней. Добавим сюда еще срок, который нужен "Укрпочте", чтобы доставить письмо...

Что рассказал источник в "Привате"?

"Телеграф" также обратился к собственному источнику в "ПриватБанке" и задал такие же вопросы, с которыми обращался к оператору.

Источник: Об ограничениях в обслуживании - есть целый перечень причин и объемов ограничений, от простых вроде отказа по кредитованию/отсрочке до серьезных, которые ведут к полному отказу.

Довольно часто под ограничения попадают те, кто перечислял деньги через различных "менял" и умников, особенно - "Луганский центр переводов" и "ПКЦ" - первый коммерческий центр. Они пользуются картами, оформленными на подставных лиц, которые "живут" несколько месяцев, полгода максимум, а потом блокируются. Заодно с ними могут заблокировать карточки, которые неоднократно принимали участие в транзакции с ними.

При полном отказе клиенту блокируются транзакции, а на электронку приходит сообщение. После этого он может в отделении написать заявление на выдачу остатков со счетов или на перевод их в другой банк (указывает реквизиты). Далее в 99% случаев банк с ним не имеет дел.

Причины должны быть серьезные:

- транзакции, попавшие под финмониторинг, где не смогли объяснить происхождение средств;

- мошенничество в отношении банка;

- частые взаимные транзакции с мошенническими (скомпрометированными) картами и т.д.

Ограничения в обслуживании могут получить должники банка, ранее судимые, разыскиваемые, алкоголики (если есть данные), лица, проявляющие нелояльность к банку, должники по другим структурах (коммуналка, алименты и т.д.), и т.д. - при таком ограничении оформить ту же карту для выплат вполне реально и проблем с использованием не будет, но вот кредит уже никто не даст.

Источник: Почему такое происходит с переселенцами - сказать сложно, прямых указаний об этом нет. Что касается кредитных продуктов, то у людей с "такой" пропиской кредитный скоринг (оценка кредитоспособности и уровня кредитного риска по кредитной истории и социально-демографических характеристик - ред.) гораздо ниже и получить рассрочку, оплату частями или лимит на карту значительно сложнее, даже при наличии зарплатного проекта и/или депозита.

Следовательно, возникает вопрос о пресловутом депозите в 10 тысяч долларов. Дадут все же или нет?

Источник: Теоретически - нет. Но надо по каждому случаю индивидуально разбираться. Скажу честно, сотрудники на отделениях и на 3700 общаются не своими мыслями, если они у них есть, а заготовками - "языковыми модулями", которые им выпадают из системы на тот или иной вопрос. Если какая-то сложная ситуация, то лучше обращаться минимум к руководителю отделения.

Пока не эпилог

Герой нашего рассказа уехал из Донбасса после 7 апреля 2014. Справка у него есть, но проблема почему-то возникла. Пока объяснить этот феномен никто не может. Он обратился к руководителю отделения и теперь ждет окончательный ответ по своей персоне.

Переселенец: Сегодня я подал заявку, есть справка переселенца и, по идее, они внесут это в базу и все будет норм. Надеюсь...

Стоит напомнить, что летом 2020 году в Украине только официально насчитали 1,5 миллиона переселенцев.