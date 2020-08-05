Шмыгаль: в Кабмине выделят 5,5 млн грн на жилье для переселенцев

В Кабмине Украины выделят 5,5 млн грн для покупки жилья для 55 переселенцев. Об этом сообщил во время заседания правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что власти выделят 5,5 млн гривень на приобритение 18 квартир и одного дома.

Также он добавил, что 55 переселенцев в Донецкой и Запорожской областях получат свое собственное жилье.

И именно сегодня данные средства будут выделены для закупок.

"Это могут быть небольшие цифры в масштабах страны, но нам важно говорить о таких вещах.", - заявил Шмыгаль.

Как сообщалось, сегодня в Украине продлили "адаптивный карантин", большая часть территории страны находится в "зеленой" зоне, но есть территории, где фиксируют еженедельные антирекорды. Об этом сообщил на заседании правительства Денис Шмыгаль.

Ранее, Резников раскрыл детали украинского проекта "Особый статус Донбасса" и рассказал о новой экономической стратегии.