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Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
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Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)

Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
12:08 Сегодня Телеграф

С 1 марта в Украине заработала внедренная Владимиром Зеленским ипотечная программа под 7% годовых. Соглашение о выдаче такого кредитования подписали уже семь банков: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Кредобанк", "Мегабанк", Банк "Глобус", "ОТП Банк", и "ПриватБанк". В Министерстве финансов говорят, что их количество возрастет до 25.

С 26 февраля эти учреждения стали партнерами Фонда развития предпринимательства, из которого выделяются деньги на компенсации удешевленного ипотечного процента. Это учреждение выбрали для кредитов на недвижимость потому, что оно уже работает с банками в рамках программы "5-7-9" (программа, внедренная 1 февраля 2021, согласно которой государство возвращает предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше рабочих мест тот создает, тем большую компенсацию% по кредиту получает - Авт.).

В Кабинете министров заявляют, что такие кредиты на недвижимость сможет получить любой гражданин страны независимо от возраста и статуса.

Сколько нужно заплатить сразу

Для того чтобы взять ипотеку, надо будет иметь не менее 15% от цены объекта, который вы хотите купить. Стоимость недвижимости, которую вы хотите приобрести, не может превышать 2,5 миллиона гривен.

условия программы

Участник программы может получить заем от государства только до 2 миллионов гривен со сроком выплаты до 20 лет. Компенсировать небольшие по мнению правительства 7% по ипотеке будет частично государство.

переплата

Кроме квартиры ипотека позволяет приобрести имущественные права через договор финансирования строительства, жилые дома вместе с земельным участком, а также объекты незавершенного строительства. 

требования к недвижимости

Кроме указанной на инфографике квадратуры, любой заемщик может позволить добавить себе еще 20% площади. Но эти проценты он будет платить банку по обычной ставке, без удешевленного ипотечного процента.

Например: есть семья - 4 человека. На двух человек они могут взять 50 кв.м в ипотеку, на каждого следующего члена семьи разрешается еще +20 кв.м. Итого получится 90 кв.м. Но, если им нужна еще площадь, то они могут добавить еще 20% (то есть еще 18 кв.м). Таким образом, за 108 кв.м эта семья будет платить 90 кв.м по ипотечной программе, а 18 кв.м - по общей цене.

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Что касается второго условия - возраста - можно взять в ипотеку только дома, построенные с 2018 года.

Кто может взять ипотеку

кто может взять ипотеку

Какие документы подавать

Для оформления 7% ипотеки от правительства и банков-партнеров Фонда развития предпринимательства заявитель должен подать стандартный пакет документов. Ничего сверхъестественного в этот раз правительство решило не выдумывать.

какие документы нужно подавать

Задержка выплаты

При задержке выплаты по ипотеке более 30 дней заемщик блокируется со стороны государства в плане дальнейшей помощи. После погашения задолженности она восстанавливается.

В случае задержки выплат на 90 дней заемщик выбывает из программы. После этого до конца срока ипотеки он выплачивает проценты за недвижимость по стандартным условиям банка, который предоставлял кредит.

Какие еще новости

На форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что за этот год правительство намерено еще снизить кредитные ставки по ипотеке.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%. То есть это та перспектива, над которой правительство активно работает совместно с Национальным банком", - сказал премьер.

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Минусы и подводные камни

Ни в одном предложении бюджета 2021 не было упомянуто об удешевлении ипотечного процента. Поэтому компенсировать правительство собралось из Фонда развития предпринимательства. Он получил на год 2 миллиарда гривен. Из них 1,7 миллиарда выделено на бизнес и только 300 миллионов на ипотеку.

Заместитель министра финансов Юрий Драганчук уверяет, что все будет хорошо. А если нужны будут еще деньги, то они это рассмотрят... 

"Денег Фонда развития предпринимательства хватит и на программу "5-7-9", и на компенсацию ипотек до 7% годовых. Если нужны будут какие-то вливания капитала, то этот вопрос будет отдельно рассматриваться. По нашим расчетам, средств достаточно", - заявил он.

На самом деле такие компенсации можно дофинансировать только очередными займами.

Есть еще один резон, из-за которого ипотеку 7% не сможет позволить себе каждый рядовой украинец. Банки могут просто не предоставить такие кредиты. А факторы отказов очень простые - это риски:

- у социально незащищенных заемщиков нечего дать банкам в залог;

- несовершеннолетние дети, которых по закону выселить из квартиры в случае невыплаты взносов.

Хотя программа и заработала только с 1 марта уже есть мнение, что такая ипотечная программа не для социально незащищенных слоев населения, а скорее для среднего класса. Она не будет работать полноценно в ближайшее время.

Конечно, есть риск для обычных украинцев - это политика и недоверие к власти. Большинство граждан уверено, что государство вообще не может дать никаких гарантий, что 20 лет будет компенсировать ипотеку. Как известно, бюджет Украины всегда принимают только на год вперед.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Недвижимость, Украина, Банк, Кредит, ипотека 7%.
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