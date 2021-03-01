Индексация пенсия, ипотека под 7% и запись на вакцинацию: что ждет украинцев в марте (Инфографика)

С 1 марта произойдет повышение пенсий, а украинцы смогут записаться на вакцинацию. Правительство запускает программу с ипотекой под 7% годовых. Также завершится регистрация для участников ВНО в этом году.

"Телеграф" в инфографике собрал главные изменения, которые ждут украинцев в марте.

Адаптивный карантин в Украине

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, который будет действовать до 30 апреля. В течение марта страну будут делить на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. На сегодняшний день почти на всей территории страны действует "желтая" зона карантина. В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области. В "красной зоне" оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Запись на вакцинацию

В конце февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield производства компании AstraZeneca.

С 1 марта, как предварительно заявляли в Минздраве, будет открыта запись на прививку от COVID-19. Записаться можно будет через мобильное приложение "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Это может сделать каждый украинец в возрасте от 18 до 59 лет.

Стоит отметить, что на первом этапе прививки будут делать медикам, которые работают с больными Covid-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС.

На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту.

Кредиты на жилье

С 1 марта в Украине стартует программа ипотечного кредитования под 7% годовых. Кредиты будут выдаваться на 20-30 лет с первым взносом в 20% от стоимости жилья.

Чтобы оформить кредит, максимальный размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи должен быть на уровне 10-кратного размера месячной средней зарплаты в регионе, где находится жилье. Максимальная сумма ипотеки составляет 2 млн грн.

Индексация пенсий

С марта запланировано повышения пенсий в рамках индексации. Выплаты поднимут тем, кто имеет необходимый страховой стаж и вышел на пенсию по возрасту.

В целом пенсии повысят для 8 млн украинцев. Минимальное повышение ожидается в районе 100 гривен, а в среднем выплаты вырастут на 308 грн.

Выплаты повысят:

тем, кто получает пенсию с 2021 года;

военным пенсионерам;

тем, кто получает социальную пенсию (без необходимого стажа);

тем, кто получает пенсию госслужащего.

Тарифы на газ и электроэнергию

В марте максимальная цена на газ составит 6,99 за один кубометр. Стоит отметить, что часть поставщиков уже начала снижать цены ниже граничной отметки и газ у некоторых компаний стоит от 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Что касается цен на электроэнергию, то они пока не меняются. С 1 января и до 31 марта в Украине действует тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч. Кроме того, часть населения получит компенсацию за повышение тарифа – это коснется тех, у кого установлено электроотопление.

Подорожание железнодорожных билетов

С марта начнется подорожание железнодорожных билетов. Укрзализныця ежемесячно будет повышать цены примерно на 2%. За счет этого компания ожидает, что дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.

Открываются границы

Со следующего месяца некоторые страны постепенно снимают карантинные ограничения и открывают границы для иностранцев. Так, с 1 марта украинские туристы смогут посетить Кипр и Грузию. Также украинская авиакомпания МАУ в марте планирует снова возобновить рейсы в Женеву, Прагу и Стамбул.

Регистрация на ВНО

5 марта завершится регистрация на участие во внешнем независимом оценивании 2021 года. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования. Основная сессия ВНО-2021 начнется 21 мая.

Переход на летнее время

В конце марта украинцев ожидает еще одно событие - в ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время, стрелки часов переведут на час вперед.

Масленица и пост

В марте пройдет масленичная неделя, которая продлится с 8 по 14-е число. 14 марта - Прощеное воскресенье, а сразу после него с 15 марта начинается Великий пост перед Пасхой.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", по прогнозам экспертов в ближайшее время резко подорожает комуналка.