Скачать
Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: приговор Стерненко, старт вакцинации, новые санкции СНБО
Главные события недели: приговор Стерненко, старт вакцинации, новые санкции СНБО
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
"Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
"Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
"Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)
"Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)

Индексация пенсия, ипотека под 7% и запись на вакцинацию: что ждет украинцев в марте (Инфографика)

Индексация пенсия, ипотека под 7% и запись на вакцинацию: что ждет украинцев в марте (Инфографика)
06:50 Сегодня Телеграф

С 1 марта произойдет повышение пенсий, а украинцы смогут записаться на вакцинацию. Правительство запускает программу с ипотекой под 7% годовых. Также завершится регистрация для участников ВНО в этом году.

"Телеграф" в инфографике собрал главные изменения, которые ждут украинцев в марте.

Адаптивный карантин в Украине

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, который будет действовать до 30 апреля. В течение марта страну будут делить на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. На сегодняшний день почти на всей территории страны действует "желтая" зона карантина. В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области. В "красной зоне" оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. 

Запись на вакцинацию

В конце февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield производства компании AstraZeneca.

С 1 марта, как предварительно заявляли в Минздраве, будет открыта запись на прививку от COVID-19. Записаться можно будет через мобильное приложение "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Это может сделать каждый украинец в возрасте от 18 до 59 лет.

Стоит отметить, что на первом этапе прививки будут делать медикам, которые работают с больными Covid-19, сотрудникам и пациентам учреждений для пожилых людей, военнослужащим в зоне проведения ООС.

На втором, третьем и четвертом этапах будут вакцинировать людей, входящих в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или возрасту.

Кредиты на жилье

С 1 марта в Украине стартует программа ипотечного кредитования под 7% годовых. Кредиты будут выдаваться на 20-30 лет с первым взносом в 20% от стоимости жилья.

Чтобы оформить кредит, максимальный размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи должен быть на уровне 10-кратного размера месячной средней зарплаты в регионе, где находится жилье. Максимальная сумма ипотеки составляет 2 млн грн.

Индексация пенсий

С марта запланировано повышения пенсий в рамках индексации. Выплаты поднимут тем, кто имеет необходимый страховой стаж и вышел на пенсию по возрасту.

В целом пенсии повысят для 8 млн украинцев. Минимальное повышение ожидается в районе 100 гривен, а в среднем выплаты вырастут на 308 грн.

Выплаты повысят:

  • тем, кто получает пенсию с 2021 года;
  • военным пенсионерам;
  • тем, кто получает социальную пенсию (без необходимого стажа);
  • тем, кто получает пенсию госслужащего.

Тарифы на газ и электроэнергию

В марте максимальная цена на газ составит 6,99 за один кубометр. Стоит отметить, что часть поставщиков уже начала снижать цены ниже граничной отметки и газ у некоторых компаний стоит от 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Что касается цен на электроэнергию, то они пока не меняются. С 1 января и до 31 марта в Украине действует тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч.  Кроме того, часть населения получит компенсацию за повышение тарифа – это коснется тех, у кого установлено электроотопление.

Подорожание железнодорожных билетов

С марта начнется подорожание железнодорожных билетов. Укрзализныця ежемесячно будет повышать цены примерно на 2%.  За счет этого компания ожидает, что дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.

Открываются границы

Со следующего месяца некоторые страны постепенно снимают карантинные ограничения и открывают границы для иностранцев. Так, с 1 марта украинские туристы смогут посетить Кипр и Грузию. Также украинская авиакомпания МАУ в марте планирует снова возобновить рейсы в Женеву, Прагу и Стамбул.

Регистрация на ВНО

5 марта завершится регистрация на участие во внешнем независимом оценивании 2021 года. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования. Основная сессия ВНО-2021 начнется 21 мая.

Переход на летнее время

В конце марта украинцев ожидает еще одно событие - в ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время, стрелки часов переведут на час вперед.

Масленица и пост

В марте  пройдет масленичная неделя, которая продлится с 8 по 14-е число. 14 марта - Прощеное воскресенье, а сразу после него с 15 марта начинается Великий пост перед Пасхой.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", по прогнозам экспертов в ближайшее время резко подорожает комуналка. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 106

Все по теме:

Тарифы, ВНО, Кредиты, Март.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
02 "Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
03 "Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера" (видео)
04 "Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)
05 Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине
Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине
В Харькове на улице пол дня пролежало тело мужчины: забирать никто не спешит (видео)
В Харькове на улице пол дня пролежало тело мужчины: забирать никто не спешит (видео)
Итоги дня 28 февраля: расстрелы в Мьянме, этапирование Навального и регистрация третьей вакцины против COVID
Итоги дня 28 февраля: расстрелы в Мьянме, этапирование Навального и регистрация третьей вакцины против COVID
Какой праздник 1 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь