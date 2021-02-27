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Суббота, 27.02.2021
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Черновицкая область попала в красную зону карантина: какие еще на очереди

Черновицкая область попала в красную зону карантина: какие еще на очереди
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф

Буковина переходит в "красную" зону  карантина из-за ситуации с COVID-19. Ограничения вводятся уже с понедельника 1 марта.

Об этом в субботу, 27 февраля,  заявил на своей странице в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко после заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

"С понедельника (с  "00" часов) на территории Черновицкой области будут действовать ограничения, которые действовали в стране во время жесткого зимнего карантина", - отметил медик.

По его словам, причиной ужесточения карантина стал уровень госпитализаций в течение последних 3 дней. Количество больных на 100 000 населения превышает показатель в 60 человек. Кроме того, коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

В области идет увеличение количества заболеваний.

"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидних" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", - отметило Ляшко.

Главный врач назвал регионы, которые потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в "красный"  уровень. Это Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области. Сейчас они находятся в оранжевом уровне эпидемической опасности.

Напомним, В Ивано-Франковской области, несмотря на ужесточение карантинных мер и установление "красной зоны", ситуация с коронавирусом продолжает оставаться критической.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Черновцы, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Красная зона, Covid-19.
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