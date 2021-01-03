Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов

Владельцам больших квартир и домов в 2021 году придется заплатить дополнительный налог в размере 25 тысяч гривен.
Как пишет OBOZREVATEL, об этом идет речь в статье 266 Налогового кодекса Украины.
Доплачивать придется тем, кто владеет квартирами, площадью от 300 квадратных метров и/или домами от 500 квадратных метров.
Вышеуказанную сумму платят в дополнение к общему налогу.
Общий налог придется оплатить тем украинцам, которые имеют:
Отмечается, что за местными властями остается право смягчать норму.
Максимальная ставка налога составляет 1,5% от размера минимальной зарплаты за прошлый год за каждый "лишний" квадратный метр жилья.
Владельцев такой недвижимости уведомят квитанцией до 1 июля 2021 года. На уплату дается 60 дней с момента получения квитанции.
Напомним, с 1 января в Украине поднялись тарифы на электроэнергию.