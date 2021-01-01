С 1 января платить за электроэнергию придется больше: какие тарифы действуют

С 1 января 2021 года правительство Украины отменило так называемый "льготный тариф" на первые 100 кВт-ч потребленной населением электроэнергии по 90 копеек.

Решение Кабинета министров Украины обнародовано на Правительственном портале (№ 1325).

Также установлена фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.

Ночной тариф

Согласно постановлению правительства, при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам (по выбору потребителя):

1. по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);

полный тариф в другие часы суток;

2. по трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);

полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);

0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Как сообщалось ранее, с 1 января повысились тарифы на доставку газа, а также на водоснабжение.

О главных изменениях, которые ожидают украинцев в январе, читайте в нашем материале "Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)".