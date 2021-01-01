С 1 января платить за электроэнергию придется больше: какие тарифы действуют

С 1 января 2021 года правительство Украины отменило так называемый "льготный тариф" на первые 100 кВт-ч потребленной населением электроэнергии по 90 копеек.
Решение Кабинета министров Украины обнародовано на Правительственном портале (№ 1325).
Также установлена фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.
Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.
Ночной тариф
Согласно постановлению правительства, при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам (по выбору потребителя):
1. по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
2. по трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
Как сообщалось ранее, с 1 января повысились тарифы на доставку газа, а также на водоснабжение.
О главных изменениях, которые ожидают украинцев в январе, читайте в нашем материале "Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)".