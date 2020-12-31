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Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)

Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф

С 1 января 2021 года украинцев ожидает ряд изменений. Наверное самым приятным будет повышение минимальной зарплаты и пенсий.

Однако вместе с тем повысятся тарифы на воду, электроэнергию и доставку газа. 

Помимо того, украинцев ожидает рост цен на хлеб, а также повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия. 

Вырастут цены также и на пассажироперевозки, а абонентская плата за мобильную связь подпрыгнет почти в два раза. 

Неприятный подарок получат и ФЛП, с начала года ЕСВ будет поднят до 1320 гривен в месяц вместо текущих 1100. 

Кроме этого, в школах введут новый санитарный регламент, а сферу обслуживания обяжут перейти на украинский язык с 16 января. 

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Все по теме:

Газ, Украина, Цены, Зарплата, Пенсии, Электричество, Новый год.

Автор:

Телеграф
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