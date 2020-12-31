Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)

С 1 января 2021 года украинцев ожидает ряд изменений. Наверное самым приятным будет повышение минимальной зарплаты и пенсий.

Однако вместе с тем повысятся тарифы на воду, электроэнергию и доставку газа.

Помимо того, украинцев ожидает рост цен на хлеб, а также повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия.

Вырастут цены также и на пассажироперевозки, а абонентская плата за мобильную связь подпрыгнет почти в два раза.

Неприятный подарок получат и ФЛП, с начала года ЕСВ будет поднят до 1320 гривен в месяц вместо текущих 1100.

Кроме этого, в школах введут новый санитарный регламент, а сферу обслуживания обяжут перейти на украинский язык с 16 января.

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