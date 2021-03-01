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В Украине банки выдали первые ипотеки на жилье под 7% годовых

В Украине банки выдали первые ипотеки на жилье под 7% годовых
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: bank.gov.ua

В понедельник, 1 марта по программе "Доступная ипотека 7%" украинские банки выдали два первые ипотечные кредиты. Подписание договоров произошло на всеукраинском форуме "Украина.30".

Об этом сообщили Еспресо.ТВ.

Первыми семьями, получившими кредиты стали Лапченко и Максимюк. В то же время первыми банками, выдавшими ипотеку стали "Укргазбанк" и "ОТП Банк".

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Министр финансов Юрий Драганчук сообщил, что ипотека может быть предоставлена под жилье на первичном рынке, имущественные права на квартиры и дома с участками, а также квартиры на вторичном рынке, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года.

Стоит напомнить, что 28 февраля в Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Ипотека, Кредит, Банки.
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