В Украине банки выдали первые ипотеки на жилье под 7% годовых

В понедельник, 1 марта по программе "Доступная ипотека 7%" украинские банки выдали два первые ипотечные кредиты. Подписание договоров произошло на всеукраинском форуме "Украина.30".

Об этом сообщили Еспресо.ТВ.

Первыми семьями, получившими кредиты стали Лапченко и Максимюк. В то же время первыми банками, выдавшими ипотеку стали "Укргазбанк" и "ОТП Банк".

Министр финансов Юрий Драганчук сообщил, что ипотека может быть предоставлена под жилье на первичном рынке, имущественные права на квартиры и дома с участками, а также квартиры на вторичном рынке, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года.

Стоит напомнить, что 28 февраля в Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо.