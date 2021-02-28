АЗС резко подняли цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине

Украинские сети автозаправок подняли цены на автомобильное топливо на 0,3 - 2 грн, что в среднем дало рост 1,25 грн за литр. При этом увеличение стоимости затронуло как и бензины, так и дизельное топливо.

Об этом пишет Enkorr, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Самый высокий недельный рост цен наблюдался на заправках сетей "Укрнафта" и "Авиас", там цена на весь ассортимент топлива поднялась на 2 гривны.

Сети SOCAR и "Автотранс" цены на этой неделе не поднимали.

В общем ситуация с изменением розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 19 по 26 февраля выглядит следующим образом:

Ранее "Телеграф" писал о том, какими будут цены на коммуналку в Украине в марте.