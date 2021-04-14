Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал

Долги украинцев будут автоматически высчитывать - объясняем насколько это правда

Долги украинцев будут автоматически высчитывать - объясняем насколько это правда
07:15 Сегодня Телеграф

Еще три недели назад, 23 марта в Министерстве юстиции Украины появился приказ, по которому с должников перед государством, будут взимать принудительно со счетов деньги или блокировать банковские карты. А 12 марта на сервисе Опендатабот появилась новость об автоматическом свисании средств за долги.

Все должники равны

До вчерашнего дня банки могли автоматически по требованию частных и государственных исполнителей блокировать счета только по долгу за алименты. По прочим видам задолженностей нужно было писать отдельный запрос на бумаге. Процедуру перевели в онлайн-режим. Сейчас в Украине зарегистрировано 5,5 миллиона должников. По данным Опендатабот, лидируют по числу должников сферы коммунальных выплат, штрафов ПДД и выплаты по алиментам.

Государство в смартфоне: сколько мы заплатили за электронные услуги от страны

В программе автоматического взыскания сейчас участвует 7 банков. В Опендатабот пишут, что к этой системе хотят подключить 62 из 73 имеющихся в стране – 11 банков получают консультации и предварительно настраиваются, еще 44 подключили к тестовой среде. Пока к системе автоматического списания присоединились Таскомбанк; ПриватБанк; Универсал Банк, monobank; ОКСИ Банк; Банк Восток; Индустриалбанк и ПроКредит Банк. 

Алгоритм списания

1) исполнитель при помощи автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банк запрос по счету должника;

2) максимум через после запроса банк уведомляет исполнителя об автоматической блокировке средств должника; 

3) исполнитель по АСИП пишет постановление об аресте всех счетов во всех банках, где есть должник; 

4) банки блокируют средства и уведомляют исполнителя; 

5) исполнитель направляет в банки платежные требования на принудительное списание средств;

6) банки принудительно перечисляют деньги со счетов должника на счета исполнительной службы, а те уже перечисляют их на счета взыскателя долга.

Как это работает? 

Для разъяснений по автоматическому списанию долгов мы обратились к частному исполнителю. Он отметил, что часть правды в этом заявлении. Однако, все не так страшно как кажется. Высчитывать долги будут не банки, а частные и государственные исполнители. 

Годовая цена на газ: сколько будет стоить голубое топливо для населения и кто будет влиять на тариф

"В целом ничего нового, просто исполнитель теперь вместо жонглирования бумажками делает это через АСИП – через электронный запрос с наложением своей электронной подписи. Аналогичным образом теперь накладываются аресты на транспорт, недвижимость, счета должника", - рассказал "Телеграфу" на условиях анонимности частный исполнитель.  

Как избежать неприятных списаний?

Очень важно не только выплатить долг по какому-либо штрафу, а еще и проследить дошел ли он до конечного получателя. 

"Как избежать – вопрос риторический. Не встревать в долги, следить за своими штрафами и т.д. В частности о штрафах: если таковые оплачены – важно проследить, чтобы отдел/сектор админпрактики увидел проплату и закрыл задолженность, а не просто перевел постановление на принудительное исполнение. Очень много таких ситуаций возникает. В остальных случаях исполнительная служба отрабатывает решение суда", – рассказал наш источник в исполнительной службе.

Эксперт из "Клочков и партнеры", адвокат Людмила Торута уверена, что теперь часть населения будет хранить свои деньги в наличном виде. 

"Постановление НБУ от 12 февраля 2021 № 18 “О внесении изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны” стало весомым документом для взыскателей по долгам и стимулом для должников хранить средства не на карточных или депозитных счетах в банках Украины, а в наличной форме", – отмечает Торута.

Что говорят юристы?

По словам адвоката, раньше банки не давали информацию о должниках исполнительной службе. Поэтому до постановления НБУ, о котором речь шла выше, банка сохраняли тайну счетов клиентов и движений по ним.

Людмила Торута сошлась во мнении с нашим источником в исполнительной службе и отметила, что далеко не все банки сегодня предоставляют исполнителям данные о состояниях счетов граждан. Она также призвала людей платить вовремя по счетам и дала совет должникам.

"На сегодняшний день исполнителям удается получить такие сведения только от нескольких банков. Поэтому пока такая возможность у исполнителей есть только на бумаге. А должникам советую погашать задолженность вовремя, и в случае наличия задолженностей контролировать онлайн-сервисы, на которых можно проверить наличие штрафов, задолженности по алиментам, наличие судебного дела и тому подобное. И все же, если у вас долги, то хранить деньги в наличных, а не на счетах в банках", – резюмировала Людмила Торута. 

Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика) 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
Просмотры: 686

Все по теме:

НБУ, Украина, Банк, Долг, Исполнительная служба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
02 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
03 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
04 "Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
05 Блокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given никак не дойдет до места назначения: что произошло в этот раз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
Байден и Путин поговорили по телефону: обсуждали Украину и будущую встречу
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь