Долги украинцев будут автоматически высчитывать - объясняем насколько это правда

Еще три недели назад, 23 марта в Министерстве юстиции Украины появился приказ, по которому с должников перед государством, будут взимать принудительно со счетов деньги или блокировать банковские карты. А 12 марта на сервисе Опендатабот появилась новость об автоматическом свисании средств за долги.

Все должники равны

До вчерашнего дня банки могли автоматически по требованию частных и государственных исполнителей блокировать счета только по долгу за алименты. По прочим видам задолженностей нужно было писать отдельный запрос на бумаге. Процедуру перевели в онлайн-режим. Сейчас в Украине зарегистрировано 5,5 миллиона должников. По данным Опендатабот, лидируют по числу должников сферы коммунальных выплат, штрафов ПДД и выплаты по алиментам.

В программе автоматического взыскания сейчас участвует 7 банков. В Опендатабот пишут, что к этой системе хотят подключить 62 из 73 имеющихся в стране – 11 банков получают консультации и предварительно настраиваются, еще 44 подключили к тестовой среде. Пока к системе автоматического списания присоединились Таскомбанк; ПриватБанк; Универсал Банк, monobank; ОКСИ Банк; Банк Восток; Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

Алгоритм списания

1) исполнитель при помощи автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банк запрос по счету должника;

2) максимум через после запроса банк уведомляет исполнителя об автоматической блокировке средств должника;

3) исполнитель по АСИП пишет постановление об аресте всех счетов во всех банках, где есть должник;

4) банки блокируют средства и уведомляют исполнителя;

5) исполнитель направляет в банки платежные требования на принудительное списание средств;

6) банки принудительно перечисляют деньги со счетов должника на счета исполнительной службы, а те уже перечисляют их на счета взыскателя долга.

Как это работает?

Для разъяснений по автоматическому списанию долгов мы обратились к частному исполнителю. Он отметил, что часть правды в этом заявлении. Однако, все не так страшно как кажется. Высчитывать долги будут не банки, а частные и государственные исполнители.

"В целом ничего нового, просто исполнитель теперь вместо жонглирования бумажками делает это через АСИП – через электронный запрос с наложением своей электронной подписи. Аналогичным образом теперь накладываются аресты на транспорт, недвижимость, счета должника", - рассказал "Телеграфу" на условиях анонимности частный исполнитель.

Как избежать неприятных списаний?

Очень важно не только выплатить долг по какому-либо штрафу, а еще и проследить дошел ли он до конечного получателя.

"Как избежать – вопрос риторический. Не встревать в долги, следить за своими штрафами и т.д. В частности о штрафах: если таковые оплачены – важно проследить, чтобы отдел/сектор админпрактики увидел проплату и закрыл задолженность, а не просто перевел постановление на принудительное исполнение. Очень много таких ситуаций возникает. В остальных случаях исполнительная служба отрабатывает решение суда", – рассказал наш источник в исполнительной службе.

Эксперт из "Клочков и партнеры", адвокат Людмила Торута уверена, что теперь часть населения будет хранить свои деньги в наличном виде.

"Постановление НБУ от 12 февраля 2021 № 18 “О внесении изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны” стало весомым документом для взыскателей по долгам и стимулом для должников хранить средства не на карточных или депозитных счетах в банках Украины, а в наличной форме", – отмечает Торута.

Что говорят юристы?

По словам адвоката, раньше банки не давали информацию о должниках исполнительной службе. Поэтому до постановления НБУ, о котором речь шла выше, банка сохраняли тайну счетов клиентов и движений по ним.

Людмила Торута сошлась во мнении с нашим источником в исполнительной службе и отметила, что далеко не все банки сегодня предоставляют исполнителям данные о состояниях счетов граждан. Она также призвала людей платить вовремя по счетам и дала совет должникам.

"На сегодняшний день исполнителям удается получить такие сведения только от нескольких банков. Поэтому пока такая возможность у исполнителей есть только на бумаге. А должникам советую погашать задолженность вовремя, и в случае наличия задолженностей контролировать онлайн-сервисы, на которых можно проверить наличие штрафов, задолженности по алиментам, наличие судебного дела и тому подобное. И все же, если у вас долги, то хранить деньги в наличных, а не на счетах в банках", – резюмировала Людмила Торута.