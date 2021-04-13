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Государство в смартфоне: сколько мы заплатили за электронные услуги от страны

Государство в смартфоне: сколько мы заплатили за электронные услуги от страны
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф

Прошло уже почти полтора года с появления мобильного приложения "ДІЯ", которое должно обеспечить украинцам более быстрое делопроизводство с помощью смартфона и почти год с создания специального карантинного приложения "Дій вдома". Оба приложения разрабатывали в Украине, при этом "ДІЯ" появилась  на свет при участии американской компании белорусского происхождения "EPAM Systems".

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Сейчас с помощью "ДІЇ" и собственного смартфона можно пользоваться электронными водительским удостоверением, студенческим билетом, свидетельством о рождении ребенка, внутренним и международным паспортами Украины.

С "Дій вдома" были проблемы на первых порах после запуска, но их довольно быстро устранили. Экспертная проверка показала, что приложения имеют достаточно высокий уровень безопасности и соответствуют действующему законодательству Украины.

Но сколько же это все стоило?

"Телеграф" обратился в Министерство цифровой трансформации Украины с запросом о стоимости разработки и обслуживания обоих приложений. В отношении к "ДІЇ" в Минцифры ответили, что сначала ее делали бесплатно, но потом все равно деньги из бюджета выделялись.

"Первую версию мобильного приложения "ДІЯ" разработала компания EPAM на безвозмездной основе. Дальнейшую модернизацию осуществляло государственное предприятие "ДІЯ", как технический администратор, что определено постановлением Кабинета Министров Украины от 04.12.2019 № 1137 "Вопросы Единого государственного веб-портала электронных услуг Единого государственного портала административных услуг". Стоимость всех работ в 2020 году составила 28 479 530 грн", - рассказали нам в министерстве.

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Что касается "Дій вдома", то в Минцифры сообщили только стоимость разработки. О цене обслуживания министерство промолчало.

"Стоимость разработки мобильного приложения "Дій вдома" (услуги по модернизации мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг "Портал ДІЯ" (ДІЯ), в части разработки электронного сервиса для возможности проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации (изоляции)) составляет 1 940 470, 00 грн", - сказано в ответе на запрос.

Это много или мало?

Если перевести это в доллары, то получится почти $1,1 миллиона. Если поделить на каждого гражданина, то мы заплатили за эти два приложения 0,8 грн каждый. В масштабах страны кажется небольшой суммой.

Пока такие достижения можно считать победой. Успех будет работать до момента, пока кто-то не придумает, как взломать эти приложения, либо не будет случайного слива данных в сеть, как это было недавно с Фейсбуком.

А пока можем радоваться тому, что благодаря "ДІЇ" Украина 30 марта стала первым страной в мире, в котором электронные паспорта с этого государственного приложения приравняли к бумажным. Одинаковую юридическую силу оба паспорта начнут иметь с 23 августа 2021 года. К 2022 году Минцифры обещает перевести 100% государственных услуг в онлайн.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Бюджет, ДИЯ, Україна, Минцифры, Дій вдома.
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