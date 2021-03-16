Правда ли, что Tesla выпускает собственный смартфон и что не так с этой новостью

В понедельник, 15 марта, украинский интернет облетели слухи о том, что компания TESLA разработала собственный смартфон и выходит с ним на рынок. Общественность оживилась, но никакого официального подтверждения этому факту не нашла, кроме рекламного ролика, который рассказывал о предстоящем телефон.

Так вот ты какой Tesla Model Pi от Илона Маска?

Одним из первых об этом факте написал на своей странице в Facebook украинский предприниматель Роман Пелех.

"TESLA выходит на рынок смартфонов. Смартфон создается с использованием уникальных технологий, например, у задней панели покрытие, которое меняет цвет. Смартфон сможет подключаться к спутниковому интернету Starlink от SpaceX, а скорость загрузки данных будет достигать 210 Мбит/с", - отметил бизнесмен.

Так вот ты какой Tesla Model Pi от Илона Маска на самом деле?

"Телеграф" нашел информацию о TESLA смартфон на сайте tesla.adrstudiodesign.com и это вряд ли новый официальный ресурс компании Илона Маска. Мы обратились за комментарием к администратору украинской Википедии и автору канала Tokar.UA Назару Токарю, который рассказывает о техноновинках и любит развенчивать фейки.

Наш эксперт отметил, что информация о телефоне так и не появилась на официальных ресурсах Tesla и Starlink. Также ни одного упоминания не было в Reddit, который называют "передней страницей интернета".

"Упоминание были на сайте Wylsa (русский сайт о новинках в технологиях - Авт.) о том, что в сети появились рендеры (видео с компьютерной графикой - Авт.) Нового смартфона Tesla Model Pi. Но официальной информации нет.

Возможно, это действительно какой-то инсайд. Как сейчас начали делать Apple перед новым релизом говорить, что якобы произошла утечка информации, но вряд ли это так. Скорее всего кто-то из РФ или Украины решил накрутить себе просмотров".

Через несколько часов на сайте tesla.adrstudiodesign.com появилась интересная заставка с надписью "Это видео является данью уважения к компании Tesla и ее продуктам. Я не имею отношения к Tesla и остальным компаниям, которые упоминаются в видео. Дизайн сделал Антонио Де Роса". Видео действительно появилось не в официальных источниках Илона Маска и вообще еще в феврале этого года.

В чем соль?

Уже у себя в блоге Назар Токарь в тот же день говорит, что еще 7 марта была одна австрийская статья о том, что единственный со стороны кого корпорация Apple боится конкуренции - это Маск. Его потенциальный телефон "должен соединяться со Starlink, менять цвет, помогать людям с травмами мозга и даже майнить криптовалюту". Но на него сейчас только один обзор в сети и тот сделан на английском с характерным славянским акцентом.

А еще наш эксперт говорит, что на сайте, где показывают итальянский дизайн смартфона, упоминаются неизвестные электронные деньги. Также Назар Токарь приводит график подорожания новой крипты в 27 раз:

"И теперь самое интересное: в дизайне упомянута неизвестная криптовалюта Marscoin, которую почему-то должен майниты смартфон. Почему биткойн или Doge, который постоянно рекламирует Маск? 16 февраля, после того, как появился дизайн, в твиттере Маску предлагают создать MarsCoin как основную валюту Марса. Он эту идею поддерживает.

В тот же день этот MarsCoin дорожает с 0,08 $ до 2,18 $ на пике (x27 раз). После следующего падения она все равно стоит вдвое больше, чем раньше. Это либо замечательное совпадение, или пример хайпа на неизвестной крипте, чтобы вовремя ее продать и заработать.

Итак, такого смартфона не существует, все упоминания о смартфоне Tesla Model Pi - это фантазия дизайнера, а все это хайп, возможно, был создан для того, чтобы заработать несколько сотен тысяч долларов на никому не известной криптовалюте".