"Приглашали в Apple и Google, но меня никогда не тянуло к таким гигантам", - интервью с украинцем, инструмент которого использует марсоход NASA

Недавно человечество с интересом наблюдали за тем, как марсоход Perseverance приземлился на поверхность Красной планеты. За событием следил буквально весь мир, в том числе и жители Украины. На момент исторического события мало кто знал, что космическая миссия NASA "Mars 2020" проходит не без нашего участия. Уже на следующий день после высадки марсохода украинские СМИ облетела новость о том, что американское космическое агентство использовало в проекте разработку украинца Владимира Агафонкина. Простыми словами, ровер Perseverance передвигается по Марсу с помощью интерактивной карты, которая работает, в том числе благодаря коду нашего программиста. Звучит круто, есть чем гордиться, но подробностей мало.

Чтобы узнать больше, "Телеграф" пообщался с нашим земляком и установил, что киевский айтишник умеет не только кодить, еще у него собственный музыкальный коллектив. Он отказался от работы в Google и Apple, перешел на украинский и верит в будущее своей страны.

Начиналось все с "NASA использует код украинца для карты марсохода на вебсайте"

- Отечественные СМИ устроили тебе мощный пиар - ты был просто "Суперзвездой" в водовороте всех этих событий с Марсом. Какая у тебя была реакция?

- Было смешно и немножко неудобно за этим наблюдать - прекрасный пример того, как СМИ перепечатывают друг у друга новости без понимания их сути. Начиналось все с "NASA использует код украинца для карты марсохода на вебсайте", а через несколько колен уже превратилось в "Украинец разработал программное обеспечение для контроля марсохода", что уже совсем далеко от действительности. Понимаю, что СМИ нужны "перемоги" но звучит оригинальная новость круче, чем есть на самом деле.

Что касается использования кода для онлайн-карты - это для меня привычное явление, потому что я узконаправленно работаю в сфере веб-картографии уже 13 лет, это дело моей жизни. Из них последние восемь - на американскую компанию Mapbox, разрабатывающую технологии карт для таких гигантов, как Facebook, Snap, IBM, Samsung, CNN, New York Times и так далее. И большинство технологий, над которыми я работаю - Open Source, то есть с открытым кодом, и ими может пользоваться любой. Это стандартная практика в сфере веб-разработки.

- Вообще с тобой лично кто-то из прессы разговаривал, я не видел в публикациях ни одного твоего комментария?

- Обращались, и им не очень интересно публиковать комментарии типа "Я не имею никакого отношения к NASA". Даже приглашали на телеканалы, но я отказался. Такое незаслуженное внимание скорее утомляет.

- Твой инструмент Leaflet стал стандартом индустрии карт - это значит, что теперь свободную для скачивания модель используют как мерило?

- Да, но Leaflet - проект достаточно прост и маленький, он стал настолько популярным за десять лет именно благодаря этому. Во время, когда инструменты для интерактивных карт создавали сложными, запутанными, с множеством возможностей, я решил создать нарочито минималистичный, легкий компонент, которым могли бы пользоваться и начинающие. Мне посчастливилось занять свободную нишу, и теперь карты с моим кодом можно увидеть повсюду.

- Не жалеешь, что выложил свою работу на Open Source, а мог заработать много денег?

- Так это не работает. Если бы этот код был закрытым, им бы никто не пользовался. К тому же успешные open-source-проекты, кто бы ни был их первоначальным автором, впоследствии становятся общественными, привлекая много других людей, помогают его развивать. В случае Leaflet к его коду за десять лет присоединилось уже почти семь сотен людей, и сейчас основной разработкой занимаются другие. Это естественный коллаборативный процесс - сообщество людей из совершенно разных стран, компаний, иногда даже конкурентных, собираются вместе, чтобы строить что-то для общественного блага.

Благодаря open-source-проектам я построил прекрасную карьеру, нашел работу мечты и признание в своей профессиональной сфере - а это уже в свою очередь косвенно приносит и деньги, и удовольствие от жизни.

- Из NASA с тобой общались перед тем, как использовать ее на своем марсоходе?

- И ты туда же! (Смеется) На марсоходе не использовали, всего лишь только на вебсайте. И нет, я об этом узнал из Твиттера, но это так обычно и происходит.

Мне невероятно повезло иметь возможность работать там, где я сейчас

- Тебе предлагали работу за границей? Если да, то кто?

- По крайней мере на собеседования приглашали большинство техгигантов типа Google и Apple, но меня никогда не тянуло в подобные компании. Для крупных корпораций такие программисты, как я - маленькая песчинка в океане, и хотя там, с одной стороны, высокие зарплаты и отличные условия с другой - много бюрократии и мало возможностей чувствовать существенное влияние и заниматься тем, что действительно захватывает.

К тому же после многих путешествий и в частности десятков рабочих поездок в США, у меня ни разу не возникало желания эмигрировать в другую страну. Я люблю Украину, мне важно, чтобы рядом были мои друзья и родные, и хочется хотя бы попытаться строить будущее своей семьи здесь, где родился и прожил всю жизнь. Хотя бы пока есть надежда, что страна идет к цивилизованному демократическому будущему (хотя и очень медленно).

- А где бы ты хотел работать?

- Это может прозвучать наивно, но мне невероятно повезло иметь возможность работать там, где я сейчас. Удаленно, без привязки к офису, с достаточно высокой зарплатой, большим кредитом доверия, свободой в выборе рабочих задач, в очень талантливой команде, работая над новейшими технологиями, которые касаются жизни миллионов людей. Не встречал ничего и близко подобного среди предложений по работе. С другой стороны, поскольку я работаю над интерактивными картами уже 13 лет, я очень узкий специалист, что делает мой опыт особенно ценным для текущего работодателя, но также сильно сужает круг компаний, которые могли бы его как следует оценить.

У меня, как и у большинства моих украинских друзей из сферы IT, никогда не было жажды роскоши

- У тебя есть политическая позиция, она патриотическая. Итак, если страна агрессор, или человек, с которым не совпадают взгляды на ситуацию в стране/мире предложит выгодный контракт, что ты будешь делать?

- Конечно никто на такой вопрос не ответит, что выбрал бы страну-агрессора, но даже если не рассматривать моральную сторону вопроса, для меня это легкий выбор, ведь мне в принципе не нужен "выгодный контракт". После определенного уровня достатка, который обеспечивает основные потребности семьи (жилье, питание, школа для детей), больше денег не добавляет счастья, особенно если ради них надо идти на компромиссы с совестью и усложнять себе жизнь.

У меня, как и у большинства моих украинских друзей из сферы IT, никогда не было жажды роскоши. Даже первое в жизни авто мы завели только два года назад, когда без него в пригороде Киева с двумя детьми стало слишком неудобно, и это маленький экономичный хэтчбек. К высокой зарплаты в IT мне пришлось долго привыкать, продолжая по инерции на всем экономить и не покупать ничего без крайней необходимости. Программисту обычно для счастья много не нужно - хороший компьютер, удобное место для работы и возможность иногда путешествовать. Все остальное - нематериальное.

- Есть желание сделать что-то по работе для Украины? Может оборонка, может что-то полезное?

- Я был бы рад помогать, но такие проекты обычно требуют сконцентрированной работы на полный день, и на сторонние проекты вне работы и семьи с двумя детьми сейчас просто не хватает сил. Но знаю, что среди тех, кто работает в этих сферах, очень талантливые программисты, и я со своей стороны всегда рад помочь им советами по интерактивным картам.

Я даже веб-разработкой начал заниматься, потому что надо было создать для своей музыкальной группы сайт

- Кроме фронтенд-разработок у тебя есть еще другая жизнь - это музыка. Давай об этом поговорим. Твоя группа "Обійми Дощу" - это вторая жизнь, хобби, основная деятельность?

- Музыка - мое страстное увлечение, которым я занимаюсь большую часть своей жизни. Из него уже 17 лет существует группа "Обійми Дощу". Я даже веб-разработкой начал заниматься потому, что надо было создать для него сайт - я начал изучать соответствующие технологии, и только потом понял, что могу заниматься этим профессионально.

В песни "Обійми Дощу" вложено очень много любви, сил и вдохновения, и я ими могу по-настоящему гордиться. Ничто не сравнится с ощущением, когда музыкальные идеи складываются в единое целое, как части прекрасного пазла, захватывая дыхание. Многие творцы в интервью заявляют, что не могут слушать собственные альбомы после их выпуска, но для меня это нонсенс - я слушаю с огромным удовольствием, мои дети тоже любят и напевают эти песни, и уверен что и в глубокой старости буду гордиться музыкой, к созданию которой приобщился.

Но если определять основную деятельность чем-то, чем я зарабатываю или надеюсь зарабатывать на жизнь в будущем, то увлечение музыкой - вещь скорее противоположная, что требует постоянного вложения средств, то есть хобби. В Украине прожить с авторской музыкой практически невозможно - профессиональные музыканты вынуждены или играть чисто развлекательные каверы по кабакам и свадьбам, или искать другую работу, чтобы хоть как-то прожить. Тем единицам, которым удается прожить с авторской музыкой, таким как Океан Эльзы, Бумбокс, я не завидую - для этого им до пандемии приходилось гастролировать почти каждый день, не видеть семьи, работать больше, чем я мог бы когда-либо выдержать, а сейчас еще сложнее. В этом плане мне повезло, что я могу зарабатывать программированием и не переживать за деньги, создавая песни, хоть на это и не остается много времени.

- А чем занимаются остальные участники группы?

- Николай, соавтор песен и басист - тоже программист. Гитарист Алексей тоже работает в IT, в Видеопродакшн. Ударник Ярослав играет во многих других группах и преподает ударные в рок-школе. Альтистка Аленка работает в оркестре, а также рисует стильные фэшн-иллюстрации. Самый молодой участник группы и клавишник Евгений учится на композитора, играет джаз в клубах и преподает музыку детям в школе.

- Музыка может быть вне политики?

- Политика - часть нашей жизни, хотим мы этого или нет, а музыка - его отражение. У артистов могут быть разные акценты, по-разному скрытые смыслы, но определенным образом политика всегда оставляет отпечаток на творчестве.

В какой-то момент нам стало понятно, что мы хотим воспитывать детей на украинском

- Айти-сфера может быть вне политики?

- Также вряд ли. Ведь политика достаточно сильно влияет на условия развития бизнеса, налогообложения, банковскую сферу, правительственные услуги, коррупционную составляющую, отток специалистов за границу и т.д. - все, что влияет на развитие сферы IT в Украине.

- Ты всю жизнь украиноязычный?

- Я вырос в сугубо русскоязычной семьи, русскоязычном окружении, семья по отцовской линии у меня из России (Калининградская обл.), И почти всю жизнь я говорил по-русски.

- Тяжело было переходить на украинский?

- Начало меняться это в 2014-м - кроме того, что началась война, у меня родились девочки-близнецы. И в какой-то момент нам стало понятно, что мы хотим воспитывать детей на украинском. Переходить очень трудно, особенно последний год, когда общаюсь в основном с семьей и не веду очень активную социальную жизнь. Очень помогает потребления украинского контента - книги, фильмы и сериалы в украинском переводе, YouTube-шоу вроде Телебачення Торонто, Geek Journal и Клятого Раціоналіста. Приятно, что хоть такого контента и мало по сравнению с российским сегментом, но с каждым месяцем становится больше.

- После публикаций о тебе в иностранной прессе и кучи новостей о марсоходе на тебя стали обращать больше внимания. А на творчестве это как-то отразилось?

- Не заметил никаких изменений. У нас вообще специфическая аудитория - "случайные" слушатели на такой сложной и насыщенной музыке не задерживаются, зато люди, которых задело при близком знакомстве с нашими песнями, становятся преданными слушателями на годы.

- Как пережили локдаун и карантин?

- Нашли для себя новые увлечения, которыми можно заниматься дома. Я очень серьезно увлекся выпечкой и хлебом на закваске и за год научился печь хлеб не хуже, чем в крафтовых французских пекарнях. Это очень глубокое хобби, в котором много как химически инженерных нюансов, в которые можно окунуться с головой людям с аналитическим складом ума, как я, так и творческих. Процесс медленный и приносит удовольствие. Очень приятно, когда что-то действительно изысканное создается физически, с помощью рук, чего мне как программисту не хватает.

Жена увлеклась устройством пышного сада на наших двух балконах, с множеством растений, цветов и суккулентов, и в теплое время года там можно проводить целый день.

А вообще стараемся больше наслаждаться медленной, размеренной жизнью - читать хорошие книги, смотреть захватывающие видео, слушать интересные подкасты и аудиокниги, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом (люблю силовые со штангами).

Сложно создавать бизнес с высокими технологиями там, где его может "отжать" какой-то чиновник

- Ты интроверт или экстраверт?

- Я всегда себя считал интровертом, но друзья почему-то говорят, что однозначно экстраверт. А правда, видимо, где-то посередине - я не люблю шумных компаний и громкой музыки, не слишком говорливый, меня обычно не тянет на массовые мероприятия типа фестивалей и мне комфортно в тишине и одиночестве. Но также очень ценю своих близких друзей и общения с ними. Мне очень важно их мнение.

- Что нужно для вдохновения айти-работнику и музыканту?

- Наверное, в обеих сферах очень важно чувствовать свое влияние - что то, что ты делаешь, не зря и делает чью-то жизнь лучше. И любить сам процесс. Для меня элегантно решить сложную алгоритмическую задачу после массы попыток, или найти наконец точную фразу, которая сложится как пазл части новой песни - это вызывает восхищение и радость. Ты ищешь эти ощущения снова, когда берешься за новую сложную инженерную проблему или садишься писать новую песню. Без энтузиазма и любви к тому, что делаешь, редко выходит что-то стоящее усилий.

- Как думаешь, у Украины есть потенциал работать не только на аутсорс, но и для своего развития? Будут у нас здесь собственные высокие технологии, дроны, роботы и киберпанк с сингулярностью?

- Потенциал невероятно высок! Среди украинцев потрясающе много талантливых, умных, творческих людей, которые стремятся делать мир вокруг себя лучше и им это удается блестяще. Надо всего лишь сделать так, чтобы они не уезжали жить навсегда за границу, или возвращались, а для этого первоочередная задача - борьба с коррупцией. Сложно создавать бизнес с высокими технологиями там, где его может "отжать" какой-то чиновник и чувствовать себя в безопасности там, где судьи, полиция и бандиты по одну сторону, а любые средства на улучшение инфраструктуры и медицины разворовываются в невероятных масштабах. Верю, что мы это когда-нибудь победим, но путь будет сложный и долгий.

Оригинальное интервью на украинском от нашего издания можно прочитать по ссылке здесь.