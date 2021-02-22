Ровер Perseverance прислал первое видео с Марса

В Американском аэрокосмическом агентстве (NASA) показали кадры приземления ровера Perseverance ("Настойчивость") на поверхность Марса.

Соответствующие кадры были обнародованы в Твиттер миссии.

"Ваше место в первом ряду для наблюдения за моей посадкой на Марс. Посмотрите, как мы это сделали", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видна поверхность Красной планеты, заснятая собственными камерами марсохода, во время спуска.

Как сообщалось ранее, запуск аппарата состоялся 30 июля 2020 года.

Perseverance совершил удачную посадку на Марс 18 февраля 2020 года в кратере Езеро. Его основная задача заключается в поисках признаков жизни, а также в анализе марсианского грунта, климата и погоды.

Миссия "Настойчивости" будет длиться в течение 687 дней.

Напомним, ранее ровер прислал на Землю первые фото, сделанные после посадки.