Скачать
Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти
Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти
Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались
Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались
Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
Названо имя бойца, убитого оккупантами возле шахты "Бутовка"
Названо имя бойца, убитого оккупантами возле шахты "Бутовка"

Ровер Perseverance прислал первое видео с Марса

Ровер Perseverance прислал первое видео с Марса
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Американском аэрокосмическом агентстве (NASA) показали кадры приземления ровера Perseverance ("Настойчивость") на поверхность Марса. 

Соответствующие кадры были обнародованы в Твиттер миссии. 

"Ваше место в первом ряду для наблюдения за моей посадкой на Марс. Посмотрите, как мы это сделали", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видна поверхность Красной планеты, заснятая собственными камерами марсохода, во время спуска. 

Как сообщалось ранее, запуск аппарата состоялся 30 июля 2020 года. 

Perseverance совершил удачную посадку на Марс 18 февраля 2020 года в кратере Езеро. Его основная задача заключается в поисках признаков жизни, а также в анализе марсианского грунта, климата и погоды.

Миссия "Настойчивости" будет длиться в течение 687 дней. 

Напомним, ранее ровер прислал на Землю первые фото, сделанные после посадки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 229

Все по теме:

НАСА, Марс, Perseverance.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
04 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
05 Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Режим Лукашенко – на грани: поможет ли Путин ему деньгами
Режим Лукашенко – на грани: поможет ли Путин ему деньгами
Возле шахты &quot;Бутовка&quot; на Донбассе из гранатомета убит украинский военный
Возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета убит украинский военный
В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь