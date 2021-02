Марсоход NASA успешно сел на красную планету: первые фото и видео

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) в четверг, 18 февраля, совершил удачную посадку на поверхность Марса.

Об этом можно было судить из онлайн трансляции, опубликованной на официальном сайте NASA.

Вскоре на странице NASA в Twitter появилось первое фото зонда на Марсе.

"Привет, мир. Мой первый взгляд на мой вечный дом", - говорилось в подписи.

Отметим, что снимок сопровождается черно-белым изображением поверхности планеты. На данный момент марсоход должен найти признаки жизни на планете и привезти на Землю образцы грунта.

Также в Twitter показали посадочную площадку марсохода.

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J



And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX