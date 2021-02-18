Можно услышать, как "звучит" красная планета: онлайн-трансляция посадки марсохода NASA

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) в четверг, 18 февраля, совершит посадку на поверхность Марса.

Об этом сообщается на сайте NASA, где будет проходить онлайн трансляция посадки марсохода.

Аппарат сядет в кратер Джезеро, который расположен на Красной планете. NASA отмечает, что он укомплектован 23 специализированными камерами и усовершенствованной навигационной системой, а также установкой, которая сможет взять образцы марсианского воздуха.

Также человечество сможет впервые услышать, как звучит Марс, благодаря 2 микрофонам, установленным на марсоходе. Их включат во время прямой трансляции с Марса. Особенно опасным представляется отрезок времени - семь минут - когда с марсоходом, во время посадки, будет отсутствовать связь.

Целью аппарата будет поисков признаков жизни на планете. В частности, он будет изучать климат и погоду, а также соберет образцы грунта. В NASA планируют, что миссия аппарата на Красной планете продлится в течение 687 дней.

Интересно, что марсоход был запущен на ракете-носителе Atlas V еще 30 июля прошлого года с космодрома во Флориде.

Как сообщал "Телеграф", ранее китайский космический аппарат с марсоходом Tianwen-1 на борту, который 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса, и прислал первое видео оттуда, показал новый ролик с поверхности Красной планеты.