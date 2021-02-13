Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса

Китайский космический аппарат с марсоходом Tianwen-1 на борту, который 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса, и прислал первое видео оттуда, показал новый ролик с поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает China National Space Administration.

Интересно, что на видео с камер, которые закреплены на космическом аппарате, видно сам Марс и даже кратеры на его поверхности.

Footage from cameras attached to China’s Tianwen-1 probe show the uncrewed craft entering Mars' orbit. It became the second spacecraft to reach the planet this month after UAE’s Hope Probe https://t.co/Ib3pvzsGnq pic.twitter.com/PtdR45Obfy — Reuters (@Reuters) February 13, 2021

Китай надеется, что в ходе этой миссии на Марс, исследователям удастся найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком. Итогом миссии должна быть посадка на поверхность Марса и если она окажется удачной, то Китай станет второй страной в мире, после США, которой это удалось.

Как сообщал "Телеграф", ранее Китай, продолжая работу в рамках своей последней космической программы ''Chang’e 5'', с помощью зонда успешно собрал образцы грунта Луны и доставил около 2 кг лунного камня на Землю.