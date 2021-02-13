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Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса

Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф

Китайский космический аппарат с марсоходом Tianwen-1 на борту, который 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса, и прислал первое видео оттуда, показал новый ролик с поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает  China National Space Administration.

Интересно, что на видео с камер, которые закреплены на космическом аппарате, видно сам Марс и даже кратеры на его поверхности.

Китай надеется, что в ходе этой миссии на Марс, исследователям удастся найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком. Итогом миссии должна быть посадка на поверхность Марса и если она окажется удачной, то Китай станет второй страной в мире, после США, которой это удалось.

Как сообщал "Телеграф", ранее Китай, продолжая работу в рамках своей последней космической программы ''Chang’e 5'',  с помощью зонда успешно собрал образцы грунта Луны и доставил около  2 кг лунного камня на Землю.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Марс, Орбиты, Тяньвэнь-1, зонды.
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