Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса

Китайский космический аппарат с марсоходом Tianwen-1 на борту, который 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса, и прислал первое видео оттуда, показал новый ролик с поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает China National Space Administration.

Интересно, что на видео с камер, которые закреплены на космическом аппарате, видно сам Марс и даже кратеры на его поверхности.

Footage from cameras attached to China’s Tianwen-1 probe show the uncrewed craft entering Mars' orbit. It became the second spacecraft to reach the planet this month after UAE’s Hope Probe https://t.co/Ib3pvzsGnq pic.twitter.com/PtdR45Obfy