Китайский модуль "Чанъэ-5" доставил на Землю 2 кг лунного грунта (видео)

Капсула китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

Сейчас на месте посадки работают многочисленные группы специалистов национального космического управления Китая (CNSA) и военных.

Капсула доставила на Землю около 2 кг лунной породы. Образцы позволят узнать о происхождении Луны и вулканической активности на ее поверхности.

Трансляция поисковой операции в прямом эфире китайского телевидения:

Это вторая по счету аналогичная операция после высадки советских космонавтов на поверхность Луны в 1976 году.

Как Chang'e-5 удалось выполнить главное задание - узнайте здесь.

О том, что Китай хочет заполучить лунный грунт стало известно еще в 2014 году.