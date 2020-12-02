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Среда, 02.12.2020
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Китай на Луне: появились новые видео и подробности миссии "Chang'e 5"

Китай на Луне: появились новые видео и подробности миссии "Chang'e 5"
20:37 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Группа китайских ученых, продолжая работу в рамках своей последней космической программы ''Chang’e 5'',  успешно высадил зонд на Луну и планирует также успешно взять образцы грунта для дальнейших исследований.

Об этом сообщает The Guardian.

Если эта забор лунного грунта окажется успешным, то он будет второй по счету аналогичной операцией  после высадки советских космонавтов на поверхность Луны в 1976 году.

Желание Китая «покорить» Луну возникло не с воздуха. Помимо гонки вооружений между Китаем, РФ и США на Земле, аналогичная «гонка вооружений» ведется и в космосе. До этого только России и США удалось собрать образцы с Луны.

Отметим, что это не первая попытка Китая покорить небесное светило. Ранее все аналогичные операции терпели фиаско. В частности, как пример, можно привести космический корабль «Tiangong-1» («Тяньгун-1»). Его запустили в 2011 году. В 2018 эту миссию китайским ученым пришлось завершить – корабль упал в океан.

По задумке китайских ученых, «Chang'e 5» должен собрать 2 кг камней с поверхности Луны. Этот «клад» позволит узнать о происхождении Луны и вулканической активности на ее поверхности.

Планетарный геолог из Китайского университета геолого-геофизических исследований в Ухане Сяо Лун сделал смелое предположение о том, что образцы могут «переписать историю Луны».

В общей сложности операция продлится 14 дней, что равняется одному лунному дню.

Геолог из Университета Нотр-Дам в Индиане Клайв Нил настроен не так оптимистично как Сяо Лун, заявив, что операция может «провалиться», если посадочный модуль, например, разобьется, опрокинется или образцы выпадут во время движения. Кроме того, космическому кораблю еще необходимо вернуться на Землю и без сложностей приземлиться в конце этого месяца.

Как сообщал «Телеграф», ранее луноход "Chang’e-4" передал на землю фото темной стороны Луны.

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Все по теме:

Китай, Исследования, Земля, Луна, Видео, Chang'e 5.

Автор:

Телеграф
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