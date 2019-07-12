Скачать
Пятница, 12.07.2019
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)
Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

Луноход Chang’e-4 передал на землю фото темной стороны Луны

Смотрите фото (3)
Луноход Chang’e-4 передал на землю фото темной стороны Луны
15:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Эту сторону Луны называют "темной", ведь она всегда повернута от Земли.

Первый в истории луноход Chang’e-4, которому удалось высадиться на обратной стороне Луны, передал на Землю фото с этой поверхности.

Как пишет издание CNet, на снимке видны следы, которые китайский луноход оставил во время своего путешествия по поверхности.

Как известно, Chang’e-4 осел на темной стороне Луны 3 января. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на эту территорию.

Почему это важно? Период вращения Луны вокруг собственной оси совпадает с периодом вращения вокруг Земли. Поэтому спутник постоянно повернут к нашей планете одной и той же стороной. В то же время другая его сторона является темной и недоступной для наблюдений с Земли.

Высадка этого аппарата является уникальным шансом для ученых лучше изучить другую сторону Луны. 

Колонисты Марса смогут печатать кожу и кости на 3D-принтере

Детали миссии. На Луне аппарат Chang’e -4 выполняет астрономические наблюдения на низких частотах радиодиапазона, проводит осмотры местности, а также изучает рельеф, минеральный состав и структуру верхних слоев лунной поверхности и тому подобное.

Кроме того, зонд проводит исследования радиационных показателей, изучает перемещение от Солнца к Земле и наблюдает за солнечной короной (внешняя часть атмосферы Солнца).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Земля, Луна, Технология, Луноход, Техно, Луноход Chang’e-4.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
03 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов
НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото
Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь