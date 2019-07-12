Луноход Chang’e-4 передал на землю фото темной стороны Луны

Новости технологии: Эту сторону Луны называют "темной", ведь она всегда повернута от Земли.

Первый в истории луноход Chang’e-4, которому удалось высадиться на обратной стороне Луны, передал на Землю фото с этой поверхности.

Как пишет издание CNet, на снимке видны следы, которые китайский луноход оставил во время своего путешествия по поверхности.

Как известно, Chang’e-4 осел на темной стороне Луны 3 января. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на эту территорию.

Почему это важно? Период вращения Луны вокруг собственной оси совпадает с периодом вращения вокруг Земли. Поэтому спутник постоянно повернут к нашей планете одной и той же стороной. В то же время другая его сторона является темной и недоступной для наблюдений с Земли.

Высадка этого аппарата является уникальным шансом для ученых лучше изучить другую сторону Луны.

Детали миссии. На Луне аппарат Chang’e -4 выполняет астрономические наблюдения на низких частотах радиодиапазона, проводит осмотры местности, а также изучает рельеф, минеральный состав и структуру верхних слоев лунной поверхности и тому подобное.

Кроме того, зонд проводит исследования радиационных показателей, изучает перемещение от Солнца к Земле и наблюдает за солнечной короной (внешняя часть атмосферы Солнца).