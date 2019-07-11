Колонисты Марса смогут печатать кожу и кости на 3D-принтере

Новости технологии: Для регенерации кожи и костей будущих "марсиан" они предложили использовать 3D-принтер.

Немецкие биоинженеры нашли способ лечения вероятных травм и переломов, которые могут получить колонисты Марса.

Особенности печати 3D-кожи. Как сообщает CNet, для печати кожи ученые Дрезденского технического университета под контролем Европейского космического агентства (ESA) использовали плазму человеческой крови, которую применили в качестве "биологического чернил".

Для имитации печати необычного "расходника" в условиях низкой гравитации исследователи расположили образцы вверх ногами – это не помешало им успешно завершить процесс.

Особенности печати 3D-костей. Однако кожа не единственное, что сумели напечатать исследователи. Используя аналогичное "чернила", но уже на основе стволовых клеток человека и комбинируя материал с фосфатом кальция в качестве основы, ученые создали полноценный образец человеческой кости.

Перевезти все необходимые медикаменты в условиях ограниченного пространства и без того загруженного космического корабля невозможно. Мы предлагаем 3D-печать, которяа поможет отреагировать на неотложные состояния астронавтов, – отметил глава отдела конструкций, механизмов и материалов ESA.

Для чего проводилось исследование? Разработки в области биологической 3D-печати ведутся с целью оснащения астронавтов хирургическими и медицинскими средствами, которые помогут лечить травмы, переломы и трансплантировать органы при длительных космических полетах или во время экспедиции на Марс.