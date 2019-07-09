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Стало известно, что один из старейших в мире боевых кораблей выведен из эксплуатации

Стало известно, что один из старейших в мире боевых кораблей выведен из эксплуатации
15:18 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Примечательно, что за все время службы корвет не подвергали серьезным модернизациям, и корабль сохранил основное вооружение периода Второй мировой войны.

Впервые введенный в строй еще в 1944 году американский корвет вывели из состава ВМC Филиппин.

Пятого июля состоялась церемония вывода из состава ВМC Филиппин корвета PS 22 Sultan Kudarat. 

Мало какой из ныне существующих боевых кораблей может похвастаться такой длинной и насыщенной жизнью, как скромный корвет ВМС США PCE-895, относящийся к типу PCE-842. Ему довелось послужить во флотах трех государств.

В 1961 году корабль приобретает Южный Вьетнам, а в 1975-м — Филиппины. Там он получил имя BRP Sultan Kudarat. В составе флота Филиппин корабль был 43 года. 

Создана система машинного зрения для автопилота самолета 

Согласно имеющейся информации, в итоге корабль нес одну пушку Mk.26, три 40-миллиметровых пушки Bofors, четыре 20-миллиметровых пушки Mk.10 Oerlikon и четыре пулемета M2 калибра 12,7 миллиметра.

Ранее, напомним, Филиппины вывели из состава флота старейший из всех находившихся в строю крупных боевых кораблей — фрегат PS 11 Rajah Humabon.

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Технологии, Эксплуатация, Техно, Корабыль, Боевой корабыль.
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