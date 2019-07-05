Создана система машинного зрения для автопилота самолета

Новости технологии: Исследователи создали специальное программное обеспечение для обработки изображений, которое позволяет системе определять нахождение самолета относительно взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Исследователи из Мюнхенского технического университета продемонстрировали систему машинного зрения, которая позволяет осуществлять полностью автоматическую посадку без применения наземных систем.

В крупных аэропортах система посадки по приборам позволяет коммерческим самолетам садиться на полосу с высокой точностью. Антенны посылают радиосигналы автопилоту, чтобы убедиться, что он безопасно приближается к взлетно-посадочной полосе. Сегодня также разрабатываются процедуры, которые позволят осуществлять автоматическую посадку на основе спутниковой навигации. Здесь также требуется наземная система для увеличения изображения.

В рамках проекта C2Land, поддержанного правительством Германии, исследователи из Мюнхенского технического университета разрабатывают систему посадки, которая позволяет небольшим самолетам приземляться без помощи наземных систем. Автопилот использует GPS-сигналы для навигации.

Однако есть одна проблема: эти сигналы чувствительны к различным внешним факторам, например атмосферным возмущениям. GPS-приемник в самолете не всегда может надежно обнаружить такие помехи. В результате существующие методы захода на посадку с помощью GPS требуют перехода на ручное управление на высоте не менее 60 метров.

Для обеспечения возможности полностью автоматизированной посадки команда ученых разработала оптическую систему отсчета: камеру в нормальном видимом диапазоне и инфракрасную камеру, которая также может предоставлять данные в условиях плохой видимости.

В конце мая ученые проверили систему, посадив тестовую модель самолета на аэродроме компании Diamond Aircraft. По словам летчика-испытателя, находившегося в кабине этого самолета, камеры распознавали взлетно-посадочную полосу на большом расстоянии от аэропорта. Система автоматически направила лайнер на посадку и приземлила его точно на осевой линии ВПП.