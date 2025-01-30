Не за все деньги мира. ТОП-5 бюджетных смартфонов до 7 тысяч, с которыми вы забудете о павербанках

Некоторые из этих смартфонов сейчас продаются по акционной цене

Продолжительность работы смартфона без подзарядки – один из ключевых параметров, на который обращают внимание при покупке нового телефона. В некоторых моделях аккумулятор настолько мощный, что позволяет пользоваться устройством несколько дней без подзарядки.

"Телеграф" рассказывает о телефонах с батареей 6000 мАч, которые можно купить в Украине по цене до 7 тысяч гривен. По информации производителей, такой емкости аккумулятора достаточно для автономной работы смартфона в течение двух-трех суток.

Moto G24 Power 8/256 — 5999 грн

Moto G24 Power оснащен мощным аккумулятором на 6000 мАч, что обеспечивает до двух суток непрерывной работы. С таким запасом энергии можно долго слушать музыку, смотреть видео и пользоваться мессенджерами. А благодаря быстрой зарядке TurboPower 30 Вт смартфон полностью заряжается всего за 45 минут.

ZTE Blade V40 Vita — 5999 грн

Смартфон ZTE Blade V40 Vita обладает мощным аккумулятором на 6000 мА·ч, который обеспечивает несколько дней работы без подзарядки. Благодаря технологии быстрой зарядки 22.5 Вт, устройство быстро пополняет энергию для возврата к активному пользованию. На большом 6,75-дюймовом HD+ дисплее с частотой обновления 90 Гц можно комфортно просматривать контент в течение длительного времени.

Oukitel WP32 — 5599 грн

Защищенный смартфон Oukitel WP32 оснащен мощным аккумулятором на 6300 мА·ч, который обеспечивает до 900 часов работы в режиме ожидания. На одном заряде устройство может работать до 45 часов в режиме разговора, 8,5 часа воспроизведения видео или 26 часов прослушивания музыки. Благодаря крепкому корпусу, соответствующему военному стандарту MIL-STD-810 и защите IP68/IP69K, смартфон идеально подходит для активного использования в сложных условиях.

Ulefone Note 20 Pro — 5299 грн

Ulefone Note 20 Pro также оснащен мощной батареей на 6000 мАч, которая обеспечивает несколько дней работы без подзарядки даже при активном пользовании. Благодаря технологии быстрой зарядки 18 Вт, смартфон быстро пополняет энергию. А большой 6,75-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц позволяет комфортно пользоваться всеми возможностями устройства в течение длительного времени.

Sigma mobile X-treme — 4999 грн

X-TREME PQ38 отличается сверхмощным аккумулятором на 8000 мАч, что обеспечивает до 600 часов работы в режиме ожидания. С такой батареей можно разговаривать до 40 часов или смотреть видео онлайн в течение 33 часов без подзарядки. Благодаря функции OTG смартфон может даже выступать в качестве повербанка для зарядки других устройств, когда это необходимо.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ТОП-3 телефонах с хорошей камерой до 4000 гривен.