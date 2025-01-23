Как найти смартфон, если он выключен? Четыре проверенных способа

Потеряли выключенный телефон? Есть решение

Потерянный и выключенный телефон можно найти даже без сим-карты. Для этого есть специальные сервисы от производителей операционных систем и уникальный код IMEI.

Владельцы Android, iPhone и Windows Phone имеют разные способы отслеживания устройства. "Телеграф" выяснил, как найти выключенный телефон и что следует настроить заранее.

Поиск по IMEI

Уникальный код IMEI из 15 цифр поможет найти телефон даже без сим-карты. Он указан на коробке телефона и под батареей. Проверить IMEI можно через комбинацию *#6#. Однако самостоятельный поиск невозможен – нужно обратиться в полицию для запроса данных у провайдера.

Сервисы для разных операционных систем

Google Find My Device поможет владельцам Android-устройств. Для работы сервиса требуется предварительная авторизация в аккаунте Google. Перед отключением сервис показывает последнюю локацию телефона. Дополнительно можно проверить местоположение через Google-карты в разделе "Хронология", если включена функция геолокации.

Для iPhone доступна функция "Найти iPhone" через iCloud.com на устройствах с iOS 7 и более поздних версий. После активации сервис определяет местоположение в реальном времени.

Windows Phone использует Find my phone через сайт login.live.com. Для работы сервиса требуется активировать настройки ускорения соединения и фиксации местоположения в настройках телефона. Система покажет примерное местоположение устройства на карте.

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